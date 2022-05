Ghostbusters: Spirits Unleashed – Neue Geisterjagd noch dieses Jahr?

Die Entwickler von den Klassikern wie Evolve und Friday the13th: The Game melden sich durch Ghostbusters: Spirits Unleashed mit einem neuen Franchise Titel.

Reboots von bekannten Franchises sind immer ein schwieriges Thema. Einerseits möchte man die Hardcore Fans nicht enttäuschen, andererseits aber auch neue Fans dazu gewinnen. So probierte sich das Ghostbuster Franchise in den letzten Jahren neu zu erfinden. Mit Ghostbusters: Spirits Unleashed soll ein Koop-Titel voraussichtlich noch dieses Jahr veröffentlicht werden.

Blicken wir einmal zurück auf die Geschichte der Flops und Tops des ziemlich bekannten Franchises: Als erster Versuch wurde 2016 der Film Ghostbusters mit einem weiblichen Protagonisten ins Rennen gebracht. Doch dieser musste mit großer Kritik kämpfen und der Reboot stand auf sehr wackligen Füßen.

Der positive Aufschwung entstand mit dem nächsten Soft-Reboot Titel. 2021 wurde der neue Film Ghostbuster: Afterlife (deut. Legacy) veröffentlicht und der erfüllte genau die gewünschten Anforderungen, die alte und neue Fans begeisterte. Mittlerweile wurde eine Fortsetzung des Filmes bestätigt.

In der Videospielwelt sind es nun die Macher von Evolve und Friday the 13th: The Game, die sich an einen entsprechenden Titel wagen. In Spirits Unleashed steigt ihr in die Rolle eines neuen Geisterjägers und werdet unterstützt durch den alten Cast des bekannten Franchises.

Auf der Suche nach den gespenstischen Monstern sucht ihr Areale ab und folgt dem Ectoplasma, bis es zum Showdown kommt. Mit den typischen Protonen-Packs und der Geisterfalle begebt ihr euch auf die Jagd nach jedem paranormalen Störenfried. Gespielt wird in der Ego-Perspektive.

Falls euch das noch nicht genügt, dann habt ihr auch die Gelegenheit, in die Rolle der Geister zu schlüpfen, um Chaos und Unruhe zu verursachen. Mittels verschiedener Fähigkeiten verwirrt ihr die Geisterjäger und verfolgt euer eigenes Ziel zur Erfüllung der Aufgaben.

Ghostbuster: Spirits Unleashed wird auf PC, PS5 und 4 sowie Xbox Series X/S und One veröffentlicht werden. Da es noch keinen Releasetermin gibt, können wir nur auf das vierte Quartal hinweisen.

Und hättet ihr Bock auf eine Runde Geisterjagd?

