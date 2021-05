Gunzilla Games arbeiten an neuer Shooter-IP!

Das neu gegründete Entwicklerstudio Gunzilla Games gab auf seiner Homepage bekannt, dass es aktuell an einer neuen IP arbeite, die dem Shooter-Genre angehörig ist.

Falls euch „Gunzilla Games“ nichts sagen sollte, dann ist das wirklich halb so schlimm. Das Studio wurde erst im vergangenen Jahr 2020 von Vlad Korolev und Alexander Zoll gegründet und gilt es als Indie-Entwickler. Das bedeutet jedoch nicht, dass dort keine erfahrenen Teammitglieder mit an Bord sind.

So ist der Chief Technology Officer Timur Davidenko zuvor mit der CryEngine beschäftigt gewesen und wirkte an der Entstehung von Far Cry, Warface und Crysis mit. Und auch Art Director Jussi Keteli kann als Erfahrungswerte auf die Beteiligung am Gears of War Franchise zurückblicken.

Mittlerweile ist das Team 85 Köpfe groß und nun damit beschäftigt sich mit der allerersten IP auseinanderzusetzen, die unter dem neuen Studio veröffentlicht werden soll. Dazu hat man sich bereits dazu entschieden einen Multiplayer Shooter zu entwickeln, der über drei Standorte hinweg entstehen soll: Frankfurt, Los Angeles und Kyiv.

In einem neusten Update des Teams heißt es, dass man nun auch die Entscheidung für die Engine getroffen habe. Demnach möchte man sich an der Unreal Engine von Epic Games bedienen, um diese für die noch unbekannte IP zu verwenden. Weitere Informationen zum Spiel gibt es dann leider auch schon nicht mehr.

Man darf allerdings gespannt sein, was am Ende für ein Titel zustande kommen wird, wenn man das Team und dessen Erfahrungen in anderen Spielen berücksichtigt. Und wer weiß? Vielleicht gibt es sogar noch bis zum Ende diesen Jahres ein erste größeres Update darüber.

Wenn ihr die Wahl hättet, was für einen Shooter würdet ihr euch wünschen?

