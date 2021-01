Hitman 3 wird nicht nur auf allen Plattformen auf den Markt kommen, es gibt zusätzlich eine Unterstützung für die Playstation VR!

Hitman 3 erscheint am 20. Januar 2021 auf allen Konsolen, im Epic Games Store und auch auf der Google Stadia. Das ist jedoch noch nicht alles. Wie jetzt bekannt wurde, haben die Entwickler auch eine Unterstützung für die Playstation VR vorgesehen.

Das verkündet diesmal Playstation selbst auf dem offiziellen YouTube-Channel. Hier wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der einige Gameplay-Szenen bereithält. Falls ihr also Agent 47 mit der virtuellen Realität spielen möchtet, dürfte ein Blick sicherlich nicht schaden.

Die Szenen sehen auch ziemlich vielversprechend aus. So können wir uns ganz gut um die Ecke umsehen, uns hinter Gegner schleichen und sie entweder zur Strecke bringen oder bewusstlos machen. Die gleichen Optionen wie auch im normalen Spielverlauf stehen uns hier selbstverständlich zur Verfügung.

Schaut euch das Video am besten selbst einfach mal und verratet uns gerne in den Kommentaren, was ihr von einer VR-Version des Spiels haltet. In den Kommentaren des Trailers fallen die Reaktionen in jedem Fall positiv aus:

Falls ihr jedoch ein klassisches Gameplay bevorzugt, wurde vor wenigen Tagen ein anderes Video veröffentlicht. In diesem erhalten wir einen kleinen Sneak-Peak zur ersten Mission in Dubai.