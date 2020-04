Habt ihr mal wieder Lust auf ein neues PvP-Spiel, um gegen eure Freunde anzutreten? Dann ist Hypercharge: Unboxed vielleicht genau das richtige für euch!

Neben all den großen Triple-A-Titeln ist es auch mal gut, ein wenig was von Spielen zu hören, die jetzt nicht unbedingt in so einem großen Rampenlicht stehen, aber dennoch einen Versuch wert wären. Hypercharge: Unboxed zählt da sicherlich dazu.

Der Titel wurde vom unabhängigen Entwicklerstudio Cybercherries geschaffen und ist ab sofort auf Steam verfügbar. Dahinter verbirgt sich ein Shooter, den man im PvP-Modus spielen kann – entweder gegen seine eigenen Freund oder gemeinsam als Team gegen andere.

Dabei schlüpfen wir in die Rolle von unterschiedlichen Actionfiguren und tragen unsere Kämpfe auf Levels aus, die einem typischen Haushalt entsprechen: in einer übergroßen Küche, auf dem Dachboden, in einem Spielzimmer und so weiter.

Gespielt werden kann sogar im Splitscreen! Also falls ihr gerade mit eurr Familie die Quarantäne-Zeit irgendwie überbrücken müsst, wäre das sicherlich auch eine ganz gute Alternative und Abwechslung zum sonstigen Tagesgeschäft.

Um euch besser vor den Feinden zu schützen, könnt ihr Verteidigungsstellen aufbauen, dabei EP Sammeln und nach jeder Runde auch noch weitere Level freischalten. Anbei haben wir auch noch einen Trailer für euch, damit ihr euch ebenfalls einen ersten Eindruck verschaffen könnt:

Falls euch das Spiel gepackt hat, könnt ihr zunächst auch erst einmal nur die Demo ausprobieren, ohne dabei direkt tief in die Taschen greifen zu müssen. Solltet ihr jedoch an einem Kauf interessiert sein, solltet ihr euch beeilen, denn aktuell gibt es den Titel mit einem Nachlass von 25%!

zur Steam-Produktseite