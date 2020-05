Während des Inside Xbox Events wurden einige neue Shooter vorgestellt. Wir verschaffen euch einen Überblick zu den Neuankündigungen aus dem Livestream.

Im Rahmen des Inside Xbox Events hat Microsoft die Zeit genutzt ihre neue Konsole in Form von kommenden Spielen attraktiver zu machen. Neben bereits bekannten Titeln, wie Assassin’s Creed: Valhalla, wollten jedoch auch an Ankündigungen zu Shootern, die wir so vorher noch nicht gesehen haben. Wir verschaffen euch einen kurzen Überblick.

Es fängt zunächst ziemlich hektisch an, denn das, was wir da an Gameplay zu Bright Memory Infinite zu Gesicht bekommen, müssen wir uns vermutlich mehrfach ansehen, um alles aufnehmen zu können.

Der First Person Shooter wird von FYQD-Studio entwickelt und hat einiges an Gameplay-Möglichkeiten zu bieten. So können wir Wallruns vollführen und Gegner in einem Sprung mit einer Nahkampfwaffe ins Jenseits befördern. Natürlich dürfen dabei auch unterschiedliche Fernkampfwaffen nicht fehlen.

An sich wirkt der Titel wie ein Parcours-Shooter und auch die Geschwindigkeit erinnert an eine Kombination aus Titanfall und Call of Duty. Aber schaut es euch doch einfach selbst einmal an:

Als nächstes steht The Ascent bei uns auf der Liste. Dabei handelt es sich um einen Action RPG, welcher sowohl alleine als auch in einem Koop-Modus gespielt werden kann.

Aus der Top-Down Ansicht gespielt, befinden wir uns dabei in einem Cyberpunk Setting und haben es mit wirklich sonderbaren Wesen zutun. Das könnt ihr euch aber am besten selbst in dem Trailer ansehen. Entwickelt wird The Ascent von Neon Giant.

Second Extinct ist der nächste Shooter, den wir auf dem Event erstmalig begutachten durften. Der Titel verspricht dabei genau das zu werden, was man sich vorstellen kann. Die Menschheit scheint ausgestorben zu sein. Stattdessen sind die Dinosaurier zurückgekehrt und wir befinden uns mittendrin.

Für die Kreaturen der Urzeit sind wir natürlich so etwas wie gefundenes Fressen, weswegen unser Überleben davon abhängig gemacht wird, ob wir es schaffen uns mit Waffengewalt zu schützen. Zum Glück können wir uns dabei Unterstützung von Freunden im Squad verschaffen. So ganz alleine müssen wir also nicht sein.

Second Extinct wird von Systemic Reaction entwickelt, einer Untergruppe von Avalanche Studios.

Schlussendlich hat Microsoft die Zeit genutzt, um auf die fünfte Season in Apex Legends aufmerksam zu machen. Hier halten wir uns jedoch kurz, da wir bereits in einem vorangegangenen Artikel darüber berichtet hatten. Stattdessen lassen wir euch mit einem Story- und einem Gameplay-Trailer zurück.