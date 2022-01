Leap: Neuer FPS-Multiplayer angekündigt!

Blue Isle Studios haben mit Leap einen neuen First Person Shooter angekündigt, der uns mit bis zu 60 Spielern auf die Schlacht schickt. Eine Beta steht auch schon bevor.

Das neue Jahr wird mit einem neuen First Person Shooter gestartet, welcher sich ausschließlich im Multiplayer spielen lässt. Blue Isle Studio haben mit Leap einen neuen Titel angekündigt, der sicherlich für alle Fans von Shootern ein Blick wert wäre. Neben einem Trailer und ersten Details steht auch schon das Datum für die Beta fest.

Bis zu 60 Spieler können sich auf einer Karte tummeln und entweder auf der Seite der United Earth Defense Coalition oder auf der Seite der rebellischen Exo-Terrans kämpfen. Ausrüsten könnt ihr euch dabei mit eines von vier Exosuits, welche sich jeweils durch starke Waffen und unterschiedliche superhelden-artige Fähigkeiten auszeichnen.

So ist der Pathfinder beispielsweise ein guter Allrounder und dazu in der Lage, die meisten der Kämpfe gut bestehen zu können. Im Exosuit Titan hingegen seid ihr dazu in der Lage mit einem Jetpack durch die Gegend zu fliegen und eure Gegner von oben zu befeuern.

Wraith wäre eine gute Wahl für alle Fans von Stealth und Agilität. Ausgerüstet mit einer long-range Waffe kann er sich in den Schatten aufhalten und von dort aus seine Feinde ins Nirvana befördern. Zuletzt ist der Tech Ops dazu da, andere Teammitglieder zu repairen und automatische Geschütze zur Verteidigung zu errichten.

Zusätzlich hat jeder Spieler auch ein persönliches Fahrzeug, mit dem er sich auf der Map fortbewegen kann. Am Ziel angekommen können schließlich ein Grappling Hook und die Fähigkeit zu Dashen während des Kampfes behilflich sein. Zum Schluss einer jeden Runde winken dann auch Belohnungen, um seinen Charakter anzupassen und Skins zu erwerben.

Die Closed Beta von Leap beginnt bereits am 19. Januar und ist bis zum 21. Januar verfügbar. Also falls ihr Interesse an dem Spiel haben solltet, könnt ihr euch hier einen Key ergattern. Andernfalls lohnt sich sicherlich auch ein Blick auf den aktuellen Trailer.

Was sagt ihr zu dem neuen Shooter? Wäre das was für euch?