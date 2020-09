Offiziell arbeitet Valve aktuell nicht mehr an Left 4 Dead 2. Aus diesem Grund hat sich die Community zusammengeschlossen und selbst an etwas gearbeitet!

Bevor wir hier bei jedem die große Hoffnung schüren, dass Valve tatsächlich noch an Left 4 Dead 2 weiterarbeitet oder vielleicht sogar auch schon einen neuen Ableger in petto hat, sollten wir von vorneherein etwas klarstellen. Ja, es wurde ein neues Update zum Titel angeteasert. Aber nein, dieses Update stammt nicht von Valve.

Hinter „The Last Stand“, wie sich der Name des Updates schimpft, verbirgt sich eine gesamte Community, die gemeinsam an einer kleinen Erweiterung des Spiels gearbeitet haben. Dieses Update präsentieren sie nun erstmalig im Rahmen eines Teasers. Dabei arbeiten sie jedoch immer noch mit Valve zusammen, um eine flüssige Einspielung der Anpassung zu ermöglichen.

Was wir von „The Last Stand“ genau erwarten können, möchte man noch nicht verraten. Stattdessen gibt es eine eher mysteriöse Beschreibung zum neuen Update, die wir hier einmal für euch übersetzt haben:

Es ist einige Jahre, seitdem die Infektion das erste Mal zugeschlagen hat. Radiostille, kein Anzeichen von Leben, nichts als schleichende Hoffnung… CEDA wird uns nicht retten. Aber es gibt Hoffnung! Einige wenige mutige Seelen haben den Kampf gegen alle Kleinigkeiten fortgesetzt und bald werden wir alle von diesem Widerstand profitieren können. Quelle

Was uns aktuell genau so fehlt ist ein Releasedatum, an dem das Update erscheinen soll. Es bleibt also spannend, was sich die Community da ausgedacht hat.

Wie steht ihr zu Community Updates? Findet ihr den Einsatz gut oder bevorzugt ihr lieber etwas von den Entwicklern selbst?