Die neue Rainbow Six Siege Season ist auf dem Test Server spielbar und findige Spieler haben jetzt schon Dateien mit neuen kosmetischen Gegenständen gefunden.

Die Rainbow Six Siege Operation Void Edge neigt sich dem Ende zu. Es bleiben nur noch wenige Wochen, bis die nächste Operation namens Steel Wave auf den live Servern veröffentlicht wird. Operation Steel Wave ist jetzt bereits schon auf den Test Server Spielbar.

Einige Spieler haben sich sofort an die Arbeit gemacht und nach neuen kosmetischen Gegenständen gesucht. Dabei wurden sie fündig und haben eine ganze Collection an Skins entdeckt. Bei den Leaks handelt es sich um viele verschiedene kosmetische Gegenstände. Es gibt Skins in einem Roboter Stil, was auf ein Event hindeutet, wie das Rainbow Six Siege The Grand Larceny Event, welches erst vor wenigen Wochen stattgefunden hat. Außerdem gibt es Skins, die wahrscheinlich im Battlepass erscheinen sollen oder als einzelne Bundles. Einige Streamer und Pro League Team Charms sind auch dabei. Außerdem gibt es wieder eine Aussicht auf die neuen Pro League Skins. Aber der neue Dokkaebi Elite Skin dürfte das Beste am ganzen Leak sein.

Alle Skins welche ihr hier gesehen habt, wurden von inoffiziellen Quellen veröffentlicht. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass Ubisoft noch Änderungen vornimmt und einige Skins wieder aus dem Spiel entfernt.

