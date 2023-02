In großen Schritten steuern wir auf das Jahr 8 in Rainbow Six Siege zu. Mit Operation Commanding Force dürfen wir damit auch einen neuen Operator mit Namen Brava begrüßen.

Schon wieder ist ein Jahr herum und erneut dürfen wir uns auf ein weiteres Jahr mit neuen Operatoren und Updates zu Rainbow Six Siege freuen. Mit der Operation Commanding Force geht es auch schon direkt los. Ubisoft zeigt wie gewohnt im Rahmen von mehreren Videos, worauf wir uns so alles freuen dürfen.

Darunter zählt auch Brava, ein brasilianischer Operator, welcher auf der Seite der Attacker unterwegs ist und somit eine neue Bedrohung für die Verteidiger darstellt. Brava betritt das Schlachtfeld mit einer Kludge Drohne, die dazu in der Lage ist die elektronischen Geräte der Verteidiger zu zerstören oder auf die eigene Seite zu ziehen.

So können wir die Waffen der Verteidiger nutzen, um sie selbst damit zu attackieren oder ihre Schutzvorrichtungen, wie elektrifizierte verstärkte Wände, zu zerstören. Als Verteidiger sollte man aus diesem Grund seine Augen noch einmal besonders schärfen.

In Jahr 8 versprechen Ubisoft zudem zusätzliche Vorkehrungsmaßnahmen, um Cheatern und toxischem Verhalten entgegenwirken zu können. Dazu gehört auch das Erkennen von Maus und Tastatur, während man auf einer Konsole spielt.

Zudem stehen auf der Liste Update für Waffen Attachments, eine neue Nachlade-Mechanik und kleine Veränderungen an Zeros ARGUS sowie weitere Quality of Life Änderungen. Man darf also gespannt sein, wie sich das Jahr für uns Spieler entwickeln wird.

Was sagt ihr zu dem neuen Operator?