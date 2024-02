Rainbow Six SMOL angekündigt!

Ubisoft hat mit Rainbow Six SMOL die Welt des sonst recht ernst gehaltenen Spiels auf den Kopf gestellt. Was es alles zu dem Titel zu wissen gibt, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Da wollte sich Ubisoft scheinbar selbst ein kleines bisschen auf die Schippe nehmen. Mit dem neuen Titel Rainbow Six SMOL wird nämlich all das, was Rainbow Six Siege grundsätzlich ausmacht, ein kleines bisschen verharmlost. Schließlich muss ja nicht immer alles so ernst im Leben sein, oder?

Mit einem kleinen Trailer hat der Entwickler und Publisher das neuste Spiel angekündigt, um sich einen ersten Eindruck von dieser niedlichen durchaus „SMOL“en Welt verschaffen zu können. All die bekannten Operatoren laufen dabei als Chiby-Versionen durch die Gegend und versprühen mit ihren Waffen chaos – auf die niedlichste Art und Weise.

Einen großen Disclaimer gibt es hier jedoch vorweg noch zu erwähnen: Rainbow Six SMOL ist ein reiner Mobile Titel und somit lediglich im Apple Store und Google Play zu erwerben. Alle anderen Plattformen gehen damit leer aus. Sollte euch der Trailer dennoch überzeugen, dann steht euch natürlich niemand im Wege.

Das ist jedoch nicht die einzige Besonderheit, denn dieses Mal hat sich Ubisoft dazu entschlossen die Szenerie aus der Vogelsperspektive zu gestalten und das Ganze vielmehr im Roguelite-Stil zu gestalten. Zudem ist der Publisher diesmal niemand geringerer als Netflix höchstpersönlich.

Das Konzept vom Aufbrechen von Türen und sich einen Weg ins innere eines Gebäudes zu wagen, bleibt weiterhin erhalten. Geändert hat sich jedoch, dass wir es diesmal mit einer Flut an Bösewichten zutun haben und die Entscheidung ganz allein bei uns liegt, wie wir sie platt machen wollen. Dadurch verspricht Ubisoft auch einen hohen Mehrspielwert.

Also? Was sagt ihr? Habt ihr euch das Spiel schon geholt?