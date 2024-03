Rainbow Six Siege: Deadly Omen – Das ist der neue Operator Deimos!

Ubisoft leitet das mittlerweile neunte Jahr von Rainbow Six Siege mit einer neuen Season an. In Deadly Omen dürfen wir uns dabei erneut auf einen neuen Operator freuen, welcher den Namen Deimos trägt.

Sicherlich werdet ihr es schon anhand der aberdutzenden neuen Videos gesehen haben, die Ubisoft in den letzten Tagen auf ihrem YouTube-Channel veröffentlicht hat: Rainbow Six Siege startet in das neunte Jahr. Los geht es dabei mit einer neuen Season, welche den Namen Deadly Omen trägt.

Mit dieser Season erwartet uns natürlich auch ein neuer Operator mit dem Namen Deimos. Was diesen Operator so besonders macht und über welche Gadgets er verfügt, erklären die Entwickler in einem neusten Video. Das haben wir entsprechend auch einmal für euch unten eingebunden.

Deimos tritt dem Team der Attacker als 2-Health und 2-Speed Operator bei. Als primäre Waffe kann er entweder mit der Ak-74M oder der M590A1 Shotgun ausgerüstet werden. Das .44 Vendetta Revoler trägt er als sekundäre Waffe mit sich. Ein Schuss mit seiner neuen Waffen verursacht ein großes Loch in einer zerstörbaren Wand und zwei Schüsse genügen, um einen feindlichen Operator zu Boden zu kriegen. Zusätzlich trägt er Frag Grenades und Breaching Charges mit sich, um sein Team zu unterstützen.

Als besonderes Gadget ist Deimos mit einem DeathMark Tracker ausgerüstet. Dabei handelt es sich um kleines fliegendes Robotertierchen, welches er loslassen kann, um sich dann auf einen noch nicht zuvor entdeckten Operator festzusetzen. Das bedeutet wiederum, dass man bei der Drohnensuche in der ersten Phase ein wenig aufpassen sollte, falls Deimos zum Einsatz kommt. Bereits entdeckte Operatoren der Defender kann er damit nämlich nicht markieren.

Sobald ein Gegner geflaggt ist, bleibt der Marker solange aktiv, bis der Defender zu Boden geht. Dabei wechselt Deimos auf seinen Revolver – er kann den Gegner als nicht mit einer primären Waffe erledigen. Zudem ist nur er dazu in der Lage den Marker zu sehen – somit muss er gute Kommunikationsleistung betreiben, um seine Kollegen vor dem Gegner zu warnen und ihnen die richtige Richtung zu weisen.

Deimos kann den Tracker auch schon vorher wieder deaktivieren und seine Fliege wieder zu sich zurückkehren lassen. Damit muss er jedoch auch eine Downtime in Kauf nehmen, bevor er den Marker wieder verwenden kann. Gleichzeitig wird jeder über eine Nachricht auf dem Screen darüber informiert, wer dem Tracker zum Opfer gefallen ist. Es gibt sogar die Möglichkeit Deimos während seines Vorhabens auszuschalten, da er sich während der Tracking Phase ebenfalls von seinem Ziel aufgedeckt wird.

Der Tracker kann zwar nicht zerstört, aber dafür deaktiviert werden. Dazu benötigt es beispielsweise den Jammer von Mute oder die EMP Kamera. Die Markierung kann auch zwischenzeitlich deaktiviert werden, wenn der Getrackte sich im Umkreis eines Jammers aufhält. Verlässt er den Bereich wieder, ist das Tracking reaktiviert. Wie das Ganze dann aber auch einmal in Action aussieht, könnt ihr euch in dem bereits genannten Video einmal selbst anschauen.

Wie gefällt euch der neue Operator?