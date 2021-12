Der nächste Star Wars Titel ist am Kommen. Im Jahre 2022 können wir das neue Mobile Game Star Wars: Hunters im Stile einer Battle Arena ausprobieren.

Das Gaming auf den mobilen Endgeräten hat sich in den letzten Jahren exponentiell vergrößert. Neben den Mobile Games, die wir schon über unsere Smartphones kennen, ist auch der Handheld Markt gewachsen und wird dies in den nächsten Jahren sicherlich auch weiterhin tun. Auch unser beliebter Star Wars Franchise hat Gefallen an solche Endgeräte gefunden. Der nächste Titel, der uns bevorsteht, heißt Star Wars: Hunters und schickt uns in einen vier gegen vier Spieler Arena Kampf.

Unter den Charakteren, die schlussendlich gemeinsam mit uns auf dem Spielfeld unterwegs sind, befinden sich einige bekannte Gesichter aus dem Franchise. Auch die Teamzusammenstellung lässt zunächst jeden Star Wars Fan die Augenbrauen hochziehen. Ein Wookiee kämpft in der Arena zusammen mit einem Sith? Die würden sich in der Regel höchsten die Köpfe einschlagen, doch in Hunters kämpfen sie zusammen.

Aktuelle wurden acht Charaktere vorgestellt. Jeder dieser einzigartigen Kämpfer besitzt unterschiedliche Fähigkeiten, die vielleicht den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Da hätten wir Sentinel als Sturmtruppler mit einem schweren Blaster und Grozz als Wookiee, der im Nahkampf sein Talent besitzt. Imara Vex ist die dritte im Bunde und eine klassische Kopfgeldjägerin.

Zaina gehört zur Rebellen Allianz und besitzt den Status eines Veteranen. Aran Tal vertritt das Mandolorianische Volk. Rieve ist die Sith Kriegerin und nutzt die Macht der Dunklen Seite. Auf der Gegenseite stellt sich J-3DI als Jedi Android. Auch die Jawas wollen in der Arena noch den einen oder anderen Schrott plündern, mit Utooni gehen gleich zwei Jawas in den Kampf.

Abschließend betritt der Technik-Nerd Sling Shot die Arena. Ein noch unbekannter Kämpfer würde, vermutlich zum Release, dieses Guardians of the Galaxy Quartett vervollständigen. Somit werden zunächst zehn Charaktere zur Verfügung stehen.

Star Wars: Hunters soll ab 2022 für den Apple und Google Play Store verfügbar sein. Zudem erhält die Nintendo Switch eine Adaption.

Was haltet ihr von Star Wars Hunters? Könnte euch der Titel in Zukunft interessieren?