Um die Erlebnisse in Star Wars Jedi: Fallen Order auch für die Nachwelt festhalten zu können, hat EA mit dem neusten Update einen Fotomodus ins Spiel gebracht.

Wer denkt, dass ein Foto- oder Videomodus in Videospielen nur sinnvoll ist, wenn diese über einen Multiplayer verfügen, hat die Rechnung ohne Star Wars Jedi: Fallen Order gemacht. Doch auch GTA 5 machte es bereits vor und eröffnete allen experimentierfreudigen Spieler die Möglichkeit sich filmisch austoben zu können.

Dabei sind auch schon sehr spannende und beeindruckende Ergebnisse zustande kommen, die immer wieder verdeutlichen, wie sehr die Spieler in solchen kreativen Freiheiten interessiert sind. Eine gute Idee also, einen solchen Modus in alle Titel zu implementieren, in denen es sich auch wirklich lohnt.

Der neue Fotomodus ist im neusten Star Wars Streich bereits implementiert und kann von den Spielern genutzt werden, um besonders tragende Momente in Cals Abenteuer festzuhalten. Dazu wurde der Modus mit zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten ausgestattet, sodass die Spieler die Möglichkeit haben die Kamerahöhe, die Drehung, Brennweite, Belichtung, Vignette, Filter und Strahler anzupassen.

Passend dazu müsste es jetzt nur noch einen Foto-Wettbewerb von EA geben, um besonders gut gelungene Projekte mit einem Preis zu belohnen. Aber vielleicht hat der Publisher das auch schon im Blick, wer weiß das schon.

Habt ihr euch bereits mit dem Fotomodus vertraut gemacht? Wie sind eure Bilder geworden?

Auch interessant: Das Entwicklerstudio Respawn Entertainment hält es für wahrscheinlich, dass wir mit einer Fortsetzung des Titels rechnen können. Dies mag allen voran auch den durchweg guten Bewertungen geschuldet sein, die das Spiel seit Release einheimsen konnte.

Quelle: Pressemitteilung, weitere Informationen