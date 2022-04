Der Star Wars Franchise ist wieder sehr stark am Boomen. Nun arbeitet auch Skydance New Media zusammen mit Amy Henning an einem neuen Titel. Was wir bislang darüber wissen.

Mehr denn je ist der Markt an neuen Titeln aus dem Star Wars Franchise am Boomen. Schon in den vergangenen Monaten hatten andere nahmhafte Studios und Publisher bekannt gegeben, dass sie an einem neuen Titel arbeiten, in dem Lichtschwerter geschwungen werden.

So arbeitet Respawn Entertainment aktuell an einem neuen Jedi Spiel, während Quantic Dream mit Eclipse ebenfalls ein neues Adventure angekündigt hat. Unter dem Namen Hunters ist zudem auch ein mobiler Ableger in der Mache. Jetzt ist auch Skydance New Media mit an Bord, welche zusammen mit Amy Henning an einem neuen Spiel arbeiten werden.

Bekannt ist das Studio allen voran an ihren Arbeiten zu Legacy of Kain, Jak und Dexter sowie Uncharted. Für das Star Wars Universum plant das Team ein erzählergetriebenes Action Adventure. Lucasfilm Games ist an dieser Stelle auch mit vertreten, um das Team in ihrer Vision zu unterstützen.

Wann wir jedoch erste Bilder oder gar einen ersten Trailer sehen können, bleibt zunächst abzuwarten. Doch mit den anderen Titeln, die aktuell um den Krieg der Lichtschwerter entstehen, dürfte uns die Wartezeit sicherlich ein wenig versüßt werden.

Freut ihr euch schon über die ganzen neuen Star Wars Titel?

Quelle