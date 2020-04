Aufgepasst! Ein QA-Tester soll aus Ärger über nicht erhaltene Zahlungen Großteile der Story von The Last Of Us 2 online geleakt haben.

Fans der The Last Of Us-Spiele haben es derzeit nicht leicht. Erst wurde der zweite Teil der Reihe auf unbestimmte Zeit verschoben. Dann die Ausgangseinschränkungen durch Corona. Und jetzt sollten sie auch noch das Internet meiden – Story-Spoiler zu The Last Of Us 2 drohen!

Gerüchten zu Folge war es ein wütender Naughty Dog Entwickler respektive QA-Tester, der aus Rache über nicht erhaltene Zahlungen sämtliche Cutscenes des zweiten Teils von The Last Of Us sowie eine Übersicht über verschiedene Menüs des Spiels auf Youtube hochgeladen hat. Tatsächlich haben wir einige Videoausschnitte eines Devbuilds zu Gesicht bekommen, die teils drastische Spoiler enthalten. Ob wirklich sämtliche Cutscenes geleakt wurden oder nur besagte Ausschnitte, können wir bisher nicht bestätigen. Zahlreiche Posts und Kommentare in den sozialen Medien berichten allerdings jetzt schon detailliert über die Inhalte der Videos. Auch hier ist also Vorsicht geboten.

Wahrscheinlich das einzige, was wir spoilerfrei zeigen können: Das Hauptmenü des Spiels.

Aus technischer Sicht lassen sich weitaus weniger Erkenntnisse aus den Leaks ziehen als Storyinhalte. Die Animationen sind erneut hochklassig, wie bereits im ersten Teil. Die Auflösung und Qualität der Videoschnipsel allerdings sind so bescheiden, dass Rückschlüsse auf Grafik und andere technische Details des Spiels schwerfallen. Die Farben in den gezeigten Spielszenen wirken im Vergeich zu Teil 1 und unpassend zur Stimmung des Spiel extrem gesättigt und kontrastreich, sodass wir vermuten, dass der gezeigte Build nur sehr unfertige Lichteffekte aufweist.

Texturen, Umgebungsdetails und ähnliche Aspekte lassen sich erahnen, wirken aber deart unfertig, dass wir an dieser Stelle kein Urteil darüber fällen wollen. An dieser Stelle geht erneut die Warnung an alle, die den Titel spoilerfrei genießen wollen: Ihr solltet in den nächsten Tagen auf Youtube, Twitter, Tumbler, Reddit, Instagram und Co. besonders aufpassen, dass ihr nicht gespoilert werdet.

The Last of Us Part II ist ein in Entwicklung befindliches Action-Adventure-Videospiel von Naughty Dog, exklusiv für die PlayStation 4. Ein Release-Datum ist nach mehreren Verschiebungen derzeit nicht bekannt.

DISCLAIMER: Auf eine Quelle verzichten wir an dieser Stelle, da die von uns genutzten Posts auf Reddit ebenfalls durch zahreiche Spoiler verseucht sind.