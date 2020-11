Project 007: IO Interactive kündigt neues Spiel an!

Mit Project 007 kündigen die Entwickler von Hitman, IO Interactive, einen neuen Titel an. Dazu gibt es sogar auch schon einen ersten kleinen Teaser.

IO Interactive, die Macher hinter des beliebten Hitman-Franchises, haben mit Project 007 einen neuen Titel angekündigt. Wie man es anhand des Namens auch schon vermuten wird, arbeitet das Studio aktuell an einem James Bond Spiel.

Dazu gibt es sogar auch schon einen ersten Teaser, welcher uns jedoch nur die bekannte Szene mit der Kugel im Pistolenlauf zeigt. Sonderlich viele Informationen gibt es dazu also erst einmal nicht.

Dafür existiert jedoch zumindest schon eine Homepage, in der zwei erste und wichtige Details herauszulesen sind. So werden wir rein geschichtlich betrachtet in die Rolle eines James Bond schlüpfen, der sich noch am Anfang seiner Karriere befindet. Das lässt durchaus auch die Vermutung aufleben, dass IO Interactive vielleicht eine ganze Reihe an Spielen geplant haben.

Allerdings wird es noch etwas dauern, bis das Studio mit erstem Gameplay wieder an die Öffentlichkeit treten wird, denn auf der Homepage ist ebenfalls die Rede davon, dass man weltweit auf der Suche nach neuen Talenten sei, die bei der Entwicklung mitwirken möchten.

Solltet ihr also gerade nichts zutun haben oder ohnehin auf Jobsuche gewesen sein, wäre das vielleicht eine ganz interessante Idee, oder? Dann könnt ihr euch weitere Informationen hier beschaffen.

Wie stellt ihr euch Project 007 vor?