Im Rahmen der Six Mexico Major wurde die neue Season von Rainbow Six Siege vorgestellt, welche schon am Dienstag auf die Testserver kommt.

In „Operation Crystal Guard“ tritt Angreiferin Osa aus Kroation dem Team Rainbow bei. Sie erweitert das Roster der attackierenden Operatoren von Rainbow Six Siege mit ihrem Talon-Schild, welches sie in Fenstern, Türen und frei im Raum platzieren kann. Alternativ kann Osa den Schild auch zum Schutz vor sich halten. Anders als die bisherigen Angreifer mit Schild kann sie aber nicht gleichzeitig ihre Schusswaffen nutzen.

Für die Operation Crystal Guard hat Ubisoft mehrere der Karten im Detail überarbeitet. So erhalten Bank, Clubouse und Coastline jeweils kleinere Anpassungen anstelle eines großen Reworks für eine einzelne Map. Dazu hält mit der nächsten Season das neue Rüstungs- und Gesundheitssystem Einzug. Anstelle von Rüstungswerten haben Operatoren jetzt Gesundheitspunkte. Ein Operator, der vor dem Patch den Rüstungswert 1 hatte, erhält jetzt 100 HP. Rüstungswert 2 ist übersetzt 110 HP und Rüstungswert 3 ist gleich 125 HP.

Änderungen gibt es auch bei einigen der bereits etablierten Operatoren. IQ kann jetzt das so genannte „Ping 2.0“-System durch Wände nutzen, um Gadgets für ihre Team-Mitglieder zu scannen. Außerdem kann sie von Dokaebis Hack betroffene Verteidiger spotten. Fuze kann seine Charges nun auch an verstärkten Wänden anbringen. Die Cluster-Charges benötigen allerdings etwas mehr Zeit, um die verstärkten Wände zu penetrieren. Neue Licht-Indikatoren zeigen den Verteidigern zudem besser, wo die Cluster-Charge angebracht wurde, um sie einfacher kontern zu können. Twitch beginnt die Vorbereitungsphase jetzt mit einer normalen Drohne. Dafür können ihre zwei Spezialdrohnen nun wie alle anderen Drohnen auch springen. Der Schock-Taser wurde zudem durch einen Laser ersetzt, welcher Gadgets nun wieder zerstört und nicht nur temporär außer Gefecht setzt.

Alle oben beschriebenen Anpassungen und Neuerungen sowie weitere spannende Änderungen wie ein Rework der Blendgranaten oder Outlines für die Operatoren für bessere Sichtbarkeit, welche mit der neuen Rainbow Six Siege Season Operation Crystal Guard ins Spiel kommen, könnt ihr auch im offiziellen Blog von Ubisoft nachlesen oder in unten eingebettetem Video anschauen.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ist ein taktischer Ego-Shooter, der zur Videospielserie Rainbow Six gehört. Das Spiel wurde von Ubisoft Montreal entwickelt und von Ubisoft im November 2015 auf dem PC, der PS4 und der Xbox One veröffentlicht.