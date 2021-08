Die neue Season von Rainbow Six Siege rückt näher und mit ihr ein neuer Operator für das Roster des taktischen Shooters.

Auch in der kommenden Season von Rainbow Six Siege mit dem durchsichtigen Namen „Crystal Guard“ erwarten die Spieler wieder einige Neuerungen. Dazu gehört die Angreiferin Anja „Osa“ Jankovic, welche die Meta mit ihrem Gadget ganz schön durcheinander wirbeln dürfte.

Ubisoft stattet die neue Operatorin mit einem gläsernen Schild aus, welcher in Türrahmen, Fenster und an Wänden platziert werden kann. Die genaue Funktionalität des Gadgets ist dabei noch unklar, soll aber schon am kommenden Montag, den 16. August bei der vollständigen Enthüllung Osas aufgeklärt werden. Bis dahin müssen wir uns mit einigen Leaks auf Reddit und einem kurzen Teaser-Trailer sowie einem Blog-Eintrag begnügen, der allerdings ausschließlich auf die Lore hinter Osa eingeht.

Leaks zufolge können Spieler als Primärwaffer für Osa zwischen der 556xi und der PDW9 wählen. Welche Sekundärwaffe und -gadgets die Operatorin erhält, wissen wir allerdings noch nicht.

