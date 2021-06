Mit Redfall haben Arkane Austin einen neuen Coop-Shooter auf der E3 2021 angekündigt, der uns zur Abwechslung einmal nicht gegen Zombies kämpfen lässt.

In den vergangenen Monaten und Jahren war man fast schon daran gewohnt, immer wieder in einem Coop-Shooter gegen Zombies zu kämpfen, wie beispielsweise auch in Back 4 Blood. Doch was, wenn man diesmal für ein wenig Abwechslung sorgt und sich stattdessen andere Kreaturen aussucht? Genau das haben sich sicherlich Arkane Austin ebenfalls gedacht und aus diesem Grund mit Redfall einen neuen Titel auf der E3 2021 angekündigt.

Anstelle, dass wir es erneut mit Zombies und den lebenden Toten zutun haben, kriegen wir es diesmal mit den Blutsaugern zutun! In der Inselstadt Redfall in Massachusetts haben sich nämlich plötzlich welche eingenistet. SIe blockierten die Sonne, um sicherzustellen, dass sie ihrem natürlichen Erzfeind entkommen können, und scheinen nun die Herrschaft über die Stadt an sich genommen zu haben.

Das möchte sich allerdings nicht jeder bieten lassen. Eine Handvoll an Überlebenden schließt sich zusammen, um gegen die Blutsauger zu kämpfen und Redfall zu retten. Dabei verfügt jedes Teammitglied über eine andere besondere Fähigkeit, die es einem ermöglicht, agil und abwechslungsreich in den Kampf zu starten.

Erscheinen soll das Spiel jedoch erst im Sommer 2022 und dort auch nur für den PC und die Xbox Series S/X. Ob irgendwann eine Ankündigung für die Playstation erfolgen wird, bleibt abzuwarten. Falls ihr jedoch noch gar nichts von dem Titel gehört haben solltet, gibt es unten für euch noch einmal den Trailer von der E3.

Was haltet ihr von dem Spiel?