Zero Hour ist der Name eines neuen Spiels, welches seit kurzer Zeit seine Kreise durch das Internet zieht. Entwickelt von M7 Productions und Attrito, welche sich jeweils in Bangladesh befinden, lässt sich der Titel dem Taktik Shooter Genre zuordnen.

In dem Spiel bewegen wir uns auf unterschiedlichen Gebieten fort, die den Orten von Bangladesh nachempfungen worden sind und nach Real Life Größe ausgestaltet wurden. Es gibt 5vs5 Runden, in dem wir gegen ein anderes Team antreten und gleichzeitig auf unsere Ressourcen achten müssen.

Die Modi sind dabei allen anderen taktischen Spielen nachempfunden. So gibt es einerseits einen Bombenmodus, indem das eine Team die Bomb entschärfen und das andere Team die Bombe beschützen muss. In einem anderen Modus gilt es die Geißel zu befreien oder vor den Rettern zu wahren.

Auf der Seite der Angreifer kann man Gebrauch nehmen von Schilden, Waffen und einer Karte, um sein Vorgehen vor und während der Durchführung der Operation zu plannen. Als Verteidiger hingegen kann man Fallen aufstellen und sich anderer Gadgets bedienen.

Ein genaues Releasedatum gibt es für Zero Hour noch nicht. Allerdings ist der Produktseite auf Steam zu entnehmen, dass das Spiel im August 2020 veröffentlicht werden soll. Also müssen wir vielleicht gar nicht einmal mehr so lange darauf warten.

Wie gefällt euch der neue taktische Shooter? Würdet ihr einen Versuch wagen?