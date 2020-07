Dass dieses Jahr ein neuer Ableger der beliebten Shooter-Reihe Call of Duty erscheint, dürfte wohl niemanden überraschen. Doch wie in jedem Jahr stellt sich dabei aufs neue die Frage, wie der neue Teil aussehen wird. Nun sind weitere kleine Hinweise dazu aufgetaucht, die gleichzeitig auch die früheren Meldungen bestätigen, dass es sich dabei um ein Spiel mit dem Projektnamen „The Red Door“ handelt.

Dazu waren vor einigen Wochen nicht näher beschriebene Alpha Developement Builds entdeckt worden, die ihren Weg in das PSN fanden. Diese verbargen sich unter dem Codenamen „The Red Door“. Während es seitdem wieder recht still darum geworden ist, fand man nun eine ähnliche Listung im Xbox Store. Ähnlich wie im PSN wird hier eine Dateigröße von 81,56Gb, der selbe Codename sowie die selbe Alterseinstufung angegeben. Doch es gibt noch ein paar interessante Zusatzinformationen zum neuen Ableger.

Die Beschreibung des neuen Spiels könnte nämlich anteasen, worum es sich handelt. Diese liest sich im englischen Original wie folgt:

“There is more than one truth. If you go looking for answers, be ready to question everything and accept that nothing will ever be the same. The Red Door awaits, do you dare step through it?”