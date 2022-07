Redfall, Arkanes neuster Streich, lässt uns mit weiteren Spielern gegen Vampire antreten. In einem neuen Trailer wird dafür auch noch einmal die Werbetrommel geschlagen.

Mit Redfall sind es diesmal Vampire und keine Zombies mehr, die ihr Unwesen treiben und die es dementsprechend zu verscheuchen gilt – mit der geballten Macht an Waffen. Doch die einzelnen Charaktere, in dessen Rollen wir schlüpfen, um genau diese Aufgabe zu erfüllen, besitzen zusätzliche auch noch besondere Fähigkeiten, auf die wir bereits in einem anderen Artikel eingegangen sind.

Der neuste Trailer versucht jedoch auch noch einmal an dieser Thematik anzuknöpfen und die gleichzeitig alle wichtigen Informationen zum Spiel in ein Video zu verpacken. Im Vierer-Coop suchen wir uns einen Charakter aus und nutzen dessen Fähigkeiten im Kampf. Dann gilt es die Skills im weiteren Verlauf zu verbessern, um stärker zu werden und größere Attacken auszuüben.

Daneben zeigt der Trailer auch, dass wir unterschiedliche Waffen an die Hand bekommen. Von Snipern, Pistolen, Schrotflinten und Co. scheint wirklich alles dabei zu sein. Nähere Informationen wird es dazu sicherlich auch noch geben.

Falls ihr weitere Details zum Spiel haben möchtet, raten wir euch dazu auch die Homepage der Entwickler aufzusuchen. Hier werden regelmäßig neue Artikel und Videos veröffentlicht.

Freut ihr euch schon auf Redfall?