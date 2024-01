Riot: Entlassungen und veränderter Fokus

Es gibt große Veränderungen bei Riot! Der Publisher und Entwickler kündigte in einem neusten Blogeintrag an, dass man den Fokus intern verändern möchte. Dies hat nun auch Entlassungen zur Folge.

Der Beginn des neuen Jahres scheint für ein Umdenken bei Riot gesorgt zu haben – mit entsprechenden Konsequenzen. Der Publisher und Entwickler, allen voran bekannt für League of Legends und Valorant, hat in einem Blogeintrag verkündet, dass es einige Änderungen geben wird. Zu diesen Änderungen zählt der Fokus auf die für die Firma wirklich rentablen Spiele und Geschäftseinheiten. Das bringt jedoch auch Entlassungen mit sich.

So heißt es in dem Blogeintrag, dass man sich künftig auf weniger Projekte fokussieren möchte, um auch künftig nachhaltig als Firma agieren zu können. Auch wenn betont wird, dass alles daran getan wurde genau diesen Schritt nicht gehen zu müssen, bleibt dem Unternehmen nun scheinbar keine andere Wahl. Insgesamt sollen 530 Rollen global gestrichen werden – also auch 530 Mitarbeiter gekündigt werden.

Die Entwicklung und das Aufrechterhalten von Spielen wie League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics und Wild Rift stehen ganz oben auf der Liste. Hinzu kommt die Integration von eSport, Musik und Entertainment, um aus den einzelnen Silos ein gemeinsames großes Bild zu schaffen.

Außerdem stehen bereits neue Projekte in der Pipeline, wie Projekt L und die zweite Season von Arcane. Ersteres soll auch schon ziemlich gute Fortschritte machen, sodass wir vielleicht auch schon bald näheres darüber in Erfahrung bringen können.

Im Gegenzug wird das Team, welches an Legends of Runeterra arbeitet, reduziert. Wenngleich sich das Spiel großer Beliebtheit erfreut, wird momentan mehr Geld in die Entwicklung investiert als Einnahmen erzielt. Das Team soll sich dann künftig mehr auf The Path of Champions fokussieren.

Auch die Entwicklung von neuen Spielen unter Riot Forge wird eingestellt. Damit fallen insgesamt sechs unterschiedliche Titel automatisch ins Wasser. Erneut ist es das Ziel sich auf wenige Kernbereiche der Firma festzuhalten. Weitere Informationen darüber könnt ihr dem besagten Blogeintrag entnehmen.

Was sagt ihr zu der Entscheidung von Seiten Riot?