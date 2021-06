Rockstar Games haben eine Entscheidung getroffen und stellen den Support für GTA Online auf der Playstation 3 und Xbox 360 ein.

Alles muss einmal ein Ende haben und für die Playstation 3 und Xbox 360 scheint dieses Ende auch schon bald angekommen zu sein. Immer mehr Entwickler und Publisher entschließen sich dazu den Support für ihre Spiele auf der alten Generation einzustellen. Rockstar Games möchten diesen Weg nun auch für GTA Online einschlagen.

Auf ihrer offiziellen Homepage geben sie bekannt, dass die Version des Spiels auf den besagten beiden Plattformen am 16. Dezember 2021 heruntergefahren wird. Das bedeutet auch, dass keine Statistiken mehr auf den Konsolen über den Rockstar Games Social Club gesammelt werden. Zudem wird der Verkauf von Shark Caash Cards ab dem 16. September 2021 ebenfalls eingestellt.

Tatsächlich betrifft das Website Tracking auch noch zwei weitere Spiele, von denen man sich in Bälde die Leaderboards und Co. nicht mehr anschauen kann. Dazu zählen auch Max Payne 3 und L.A. Noire. Die reine Kampagne von GTA V, also das Hauptspiel, bleibt jedoch weiterhin erhalten. Hier braucht man sich also keine Sorgen machen zu müssen.

Der Grund für diese Entscheidung dürfte klar sein: Der Publisher und Entwickler möchte sich darauf fokussieren den Support auf der Playstation 4 und Xbox One weiterhin zu unterstützen und zusätzlich auch auf die beiden neuen Generationen, Playstation 5 und Xbox Series S/X zu erweitern.

Spielt ihr den Online-Modus aktuell noch auf eines der älteren Konsolengeneration?

