Anders als bei den Vorgängern setzt Sony bei der PS5 auf 3D Audio. Diese Technologie soll schließlich auch zu einem besseren Spielerlebnis führen.

Sonys Nachfolger in der Konsolengeschichte, die PS5, wird im kommenden Jahr seinen Release feiern. Dabei soll die Hardware auf einige neue Features und Komponenten setzen, die das Spielerlebnis noch einmal auf ein ganz neues Level anheben. Darunter befinden sich auch Verbesserungen in der Audioqualität.

Der führende System Architekt der Playstation 5, Mark Cerny, gab in einem Interview mit unseren Kollegen von Wired bekannt, dass es im Bereich Sound so einiges gibt, was besser gemacht wird. Im Vergleich zum Wechsel von der PS3 auf die PS4 hatte es beispielsweise eher weniger Upgrades gegeben.

Für die nächste Generation soll das nun anders werden. Anstelle sich lediglich auf Grafikfeatures zu fokussieren, die das Bild und die technischen Gegebenheiten dahinter verbessern sollen, wurde auch an der Audioqualität geschraubt.

Mit der PS5 sollen die Spieler den Sound von vorne, hinten und von der Seite zu hören kriegen. Dies wurde auch schon anhand von Prototypen bei einigen Entwicklern ausgetestet und direkt befürwortet. Die Studios sehen diese Entwicklung als einen großen und auch wichtigen Schritt in der Konsolengeschichte und versprechen, dass sich das Spieleerlebnis damit auch noch einmal auf einem wesentlich höheren Level befindet.

Jetzt wäre natürlich noch interessant zu erfahren, ob Microsoft an ähnliches gedacht hat. Die Chancen stehen hier zumindest nicht all zu schlecht, wenn man bedenkt, dass beide Konsolen ähnliche Spezifikationen aufweisen sollen.

Was sagt ihr zu dem 3D Audio Feature der PS5? Ist euch sowas wichtig oder wisst ihr euch damit mit eigener Hardware zu helfen?

Quelle 1, Quelle 2