State of Play, das Livestream Event von Playstation, geht in die nächste Runde: Schon in wenigen Stunden wird der nächste Stream abgehalten.

Wir haben mittlerweile Juni erreicht und damit steuern wir auch schon ziemlich schnell auf die großen Sommermonate zu, in denen zwar in der Regel nicht sonderlich viele Titel veröffentlicht werden, aber dafür viele neue Spiele eine Ankündigung erhalten. Auch bei Sony laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, denn das nächste State of Play Event steht bereits fest.

Das hat das Team sowohl über Social Media als auch über einen Blogeintrag verkündet. Vor mittlerweile mehr als zwei Monaten hatte Sony das letzte Event hochgezogen. Seitdem dürfte sich also so einiges getan haben, wofür sich ein Blick in den Stream sicherlich lohnen könnte.

Am 2. Juni um 11:59 Uhr, also leider um Mitternacht herum, findet das Event in deutscher Zeit statt. Wer es sich also leisten kann, ein kleines bisschen länger wach zu bleiben, sollte einen Blick auf die neusten Highlights werden. Dann erwarten uns rund 30 Minuten vollgepackt mit neuen Ankündigungen und auch Einblicken in bereits bekannten Titeln.

Auch Spiele, die künftig für die Playstation VR2 veröffentlicht werden sollen, sind mit dabei. Hier hatte es erst kürzlich die Info gegeben, dass mit um die 20 Spielen zu Release zu rechnen ist. Warten wir also einmal ab, was Sony dieses Mal für uns bereit hält.

Das Event könnt ihr sowohl auf Twitch als auch auf YouTube mitverfolgen. Seid ihr dabei?

Quelle