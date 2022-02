Könnt ihr euch noch an den Titel Hyper Scape aus dem Haus Ubisoft erinnern? Das Spiel wird mit der neusten Entscheidung im Frühling eingestellt.

Auch Ubisoft wollte damals etwas von dem Battle Royale Kuchen abhaben und kündigte aus diesem Grund mit Hyper Scape einen Titel an, welcher diesen Ansprüchen gerecht werden sollte. Der Release wurde bald daraufhin am 12. Juli 2020 gefeiert.

Zusätzlich boten die Entwickler das Spiel völlig kostenlos an, sodass jeder Besitzer eines PCs, einer Playstation 4 und einer Xbox One die Gelegenheit dazu erhielt, einen Blick auf den Titel zu werfen und sich vielleicht auch in einen neuen Battle Royale zu verlieben.

Die große Liebe blieb jedoch aus und konnte sich auch in den letzten rund 18 Monaten seit Release nicht entwickeln. Das veranlässt Ubisoft nun einen Schlussstrich zu ziehen und das Spiel auf Eis legen. Sämtliche Entwicklungen werden damit ebenfalls eingestellt.

Ab dem 28. April wird es somit keine Möglichkeit mehr geben sich in die Welt von Neo Arcadia zu begeben. Sollte es also unter euch noch interessierte Spieler geben, wäre jetzt vielleicht der perfekte Zeitpunkt, einen letzten Blick auf den Titel zu werfen, bevor es damit zu Ende geht.

In der kleinen Botschaft des Studios heißt es außerdem, dass man aus dem Feedback der Community gelernt habe und dieses künftig für andere Titel wiederverwenden möchte. Ob Ubisoft es noch einmal mit einem Battle Royale probieren möchte, bleibt zunächst abzuwarten.

Habt ihr Hyper Scape gespielt?

Quelle