Der fantastische Open-World-Hit Horizon Zero Dawn war bisher ein PlayStation-Exklusiv, soll aber nun noch in diesem Jahr offiziell für den PC erscheinen.

Schon seit Längerem gibt es Gerüchte und Spekulationen um eine PC-Umsetzung von Horizon Zero Dawn. Eine offizielle Bestätigung stand bisher allerdings noch aus. Daher ist es zwar alles andere als überraschend, aber doch sicherlich interessant, dass die PC-Version des Open-World-Hits nun seinen offiziellen Segen bekommen hat. Ursprunglich war der Titel nämlich exklusiv PlayStation 4-Besitzern vorbehalten, doch das soll sich noch in diesem Jahr ändern. Und vermutlich schneller, als manche von euch denken würden. Zwar gibt es noch kein genaues Datum, dafür aber einen Zeitraum, auf den der Release eingegrenzt wurde. Dabei handelt es sich um den Sommer 2020.

Dadurch ist eine Veröffentlichung innerhalb der nächsten fünf Monaten durchaus realistisch. Das Entwicklerstudio Guerilla Games, die sich für den Titel verantwortlich zeichneten, wollen aber in den nächsten Tagen mehr Details verraten. Nun stellt sich allerdings die Frage, ob Sony nach Horizon Zero Dawn auch in Zukunft mehr eigentlich exklusive Titel auf den heimischen PC bringen wird. Immerhin bietet die Konsole der Japaner einige der besten Singleplayer-Spiele der letzten Jahre, wie beispielsweise God of War oder The Last of Us. Das sind sicherlich Titel, die auch PC-Spieler gerne in ihrer Bibliothek hätten. PlayStation Worldwide Studio-Chef Hermen Hulst ist zumindest immer für neue Ideen offen. Dennoch wird wohl nicht jedes PlayStation-Spiel in Zukunft auch auf dem PC landen.