Das Playstation Now Angebot wurde von Sony für den April 2021 geupdated. Wir verraten euch, auf welche Spiele ihr euch so alles freuen dürft!

Erst kürzlich hatten wir davon berichtet, welche Spiele sind im Line-Up für alle Besitzer eines Playstation Plus Abonnements für den Monat April befinden. Daneben gibt es jedoch auch noch das Playstation Now Angebot, wozu Sony nun ebenfalls verkündet hat, welche Titel wiederum in diesem Service für April ergänzt werden.

Und auch hier werden mit einer bunten Auswahl an Spielen belohnt, die jedem Spieler eine Freude bereiten sollte. Fans von Marvel und Superhelden-Titel können sich beispielweise über „Marvel’s Avengers“ freuen. Entweder alleine oder zusammen mit bis zu drei weiteren Spielern ist es an der Zeit das Gewand eines Superhelden überzustreifen und sich auf die Gefahren vorzubereiten, die auf uns lauern. Das Spiel ist bis zum 5. Juli 2021 verfügbar.

Wer gerne mit Freunden zockt, aber vielleicht ein anderes Genre bevorzugt, kann sich stattdessen auch einfach auf den Loot-Shooter Borderlands 3 stürzen. In der Rolle eines Vault Hunters liegt es an euch und euren Freunden so viele unterschiedliche Waffen wie möglich zu finden und eure Skillbäume mit jedem neuen Level auszubauen. Borderlands 3 ist bis zum 29. September erhältlich.

Solltet ihr dann aber doch vielmehr an einer Solo-Kampagne interessiert sein, dann ist The Long Dark sicherlich eine gute Wahl für euch. Das Spiel schickt euch in eine Welt, die vielleicht frei von irgendwelchen Monstern ist, dafür allerdings nur so belagert ist von natürlichen Gefahren. Versorgt euch mit Lebensmitteln und nehmt euch in Acht vor den Tieren der Wildnis, während ihr durch sie hindurch streift.

Auf welches Spiel werdet ihr euch als erstes stürzen?

Quelle