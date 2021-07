Ab sofort stehen im Rahmen des Playstation Plus Abonnement neue Titel zur Verfügung, die mit dem neuen Monat Juli ergänzt worden sind!

Schon wieder ist ein Monat vorbei. Und auch wenn es sich witterungsbedingt vielleicht nicht überall so anfühlt, befinden wir uns mitten im Sommer. Aber ein schlechtes Wetter kann insbesondere für uns Gamer eigentlich nur positiv enden! Insbesondere mit den neusten Spielen, die im Rahmen des Playstation Plus Abonnement ergänzt worden sind!

So, wie wir es mittlerweile immer gewohnt sind, beinhaltet das Line-Up alle möglichen Genres, sodass eine Vielzahl von Spielern damit zufrieden gestellt werden dürfte. Shooter-Fans können sich so beispielsweise über Call of Duty: Black Ops 4 freuen, welches für die Besitzer einer PS4 zur Verfügung gestellt wird.

Wer jedoch Action im Nahkampf bevorzugt, der hat gleich zwei Möglichkeiten, um seine Lust zu befriedigen. Das wäre einerseits WWE 2K Battlegrounds, in dem wir uns in einer interaktiven Welt durch die Gegend prügeln. Sollte man jedoch vielmehr auf einen asiatischen Flair stehen, dann gibt es da auch noch Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Beide Spiele sind für die PS4 verfügbar.

Zuletzt gibt es auch etwas weniger action- aber dafür abenteuerreiches, denn mit A Plague Tale: Innocence erleben eines der schlimmsten Zeiten in der Geschichte durch Amicia und ihren kleinen Bruder Hugo. Gespielt werden kann der Titel auf der PS5 mit 60 FPS und einer 4K native Auflösung.

Über welches Spiel freut ihr euch am meisten? Übrigens: Das waren die Spiele aus dem vergangenen Monat.

