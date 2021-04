Und erneut ist ein Monat an uns vorbeigezogen. Das bedeutet allerdings auch, dass wir uns über neue Titel im Playstation Plus Abonnement freuen dürfen!

Kaum zu glauben, aber wahr, schon wieder ist ein Monat an uns vorbeigezogen. Und auch wenn das eigentlich fast schon schockierend ist, gibt es trotzdem einen Grund zur Freude! Ein neuer Monat heißt für alle Besitzer des Playstation Plus Abos nämlich auch, dass es neue Spiele gibt, die im Line-Up ergänzt werden!

Einmal mehr wagte sich Sony an eine Kombination unterschiedlicher Genre, um möglichst alle Spieler mit der Auswahl zufrieden zu stellen. Somit gibt es etwas für Shooter-Fans, Survival-Liebhaber und auch Action-Fanatiker, die gerne etwas kaputt machen möchten.

Für alle Shooter-Fans wird Battlefield V mit ins Abo aufgenommen. Falls ihr den Titel also noch nicht besitzen solltet, bietet sich jetzt die Gelegenheit in der Ego-Perspektive in die Zeiten des Weltkrieges zurückzukehren und sich auf dem Schlachtfeld zu behaupten. Das Spiel steht ab dem 4. Mai zur Verfügung, allerdings nur für die Playstation 4.

Survival-Liebhaber können auch von dem Line-Up profitieren, denn in Stranded Deep seid ihr nach einem Flugzeugabsturz einsam auf einer Insel gestrandet. Nun liegt es an euch ums Überleben zu kämpfen, die Insel nach Nachrung zu durchkämmen und sich gleichzeitig vor Gefahren zu wappnen. Stranded Deep ist ebenfalls ab dem 4. Mai erhältlich und wird auch nur für die Playstation 4 zur Verfügung gestellt.

Zum Schluss werden Action-Fanatiker mit Wreckfest: Drive Hard. Die Last. sicherlich auch ihren Spaß haben. Es geht nicht nur darum als erster an der Zielgeraden anzukommen, sondern dabei auch seine Kontrahenten so gut wie möglich zu zerstören. Gut, dass ihr euer Auto regelmäßig upgraden könnt, um das zusätzlich zu verbessern! Wreckfest ist ausschließlich auf der Playstation 5 verfügbar.

Und? Auf welchen Titel werdet ihr euch stürzen? Die Spiele aus April könnt ihr euch übrigens noch bis zum 3. Mai schnappen!

Quelle