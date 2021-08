Sony plant die Veröffentlichung einer neuen Playstation VR für die neue Generation. Nun sind erste Details mit ersten technischen Spezifikationen darüber aufgetaucht.

Mit der Veröffentlichung der neuen Konsolengeneration verfolgt Sony auch das Ziel, die entsprechend verbesserte Leistung für die virtuelle Realität zu nutzen. Dazu gab es bereits in erstes Statement, in dem bekannt wurde, dass das japanische Unternehmen an einer neuen Version der Playstation VR arbeite. Bis dahin werde es zunächst keine VR-Unterstützung für die neue Konsole geben.

Vielleicht brauchen wir uns aber auch gar nicht mehr so lange zu gedulden, bis neue Details veröffentlicht werden. Zumindest die Gerüchteküche ist aktuell äußerst aktiv und berichtet von ersten Details und technischen Features, die die neue Brille ausmachen soll. Auch von einem neuen Namen ist die Rede.

Demzufolge soll die Hardware nicht einfach PSVR 2 heißen, wie bislang angenommen, sondern vielmehr NGVR, was die Abkürzung für Next Generation Virtual Reality sein soll. Auf der technischen Seite bekommen wir es angeblich mit Fresnel OLED Screens zutun, die eine Auflösung von 2000×2040 pro Auge zu bieten haben.

Das 4K HDR Display soll zudem eine Field of View von bis zu 110 Grad bieten und flexibel skalierte Auflösung bieten. Letztere dient dazu das Rendering und die Auflösung baiserend auf dem Eye-Tracking System aufzubauen, um sich so an dem konzentrierten Blick des Spielers zu orientieren.

Um die Motion Sickness zu reduzieren, arbeite man auch an neuen haptischen Features, welche zusätzlich auch die Immersion beim Spielen verbessern soll. Die dazugehörigen neuen Controller werden zum Launch der neuen Brille automatisch im Paket mitgeliefert.

Zuletzt verfolge Sony das Ziel sich auf eine VR-Unterstützung von Triple-A-Spielen zu fokussieren. Dabei soll dem Spieler die Option zur Verfügung gestellt werden entweder die VR- oder Non-VR-Version zu spielen. Dennoch könnte es vorkommen, dass Spiele, die bereits für die erste VR-Brille erschienen sind, remastered werden können.

Veröffentlichungspläne sollen Anfang 2022 bekannt werden. Doch inwieweit diese Informationen tatsächlich stimmen, wird sich erst zeigen, wenn Sony selbst weitere Details zur neuen VR-Brille bekannt gibt. Davon einmal ab: Wie schätzt ihr die Details aus den Gerüchten ein? Haltet ihr diese für wahrscheinlich?

Quelle