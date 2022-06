Im Rahmen des Next Fest feiert Steam alle Spiele, die in naher Zukunft auf den Markt kommen werden. Der Termin für das nächste große Event steht ebenfalls schon.

Wir haben den Juni erreicht und damit auch sehr spannende Wochen, in denen es neue Enthüllungen und Updates zu bereits angekündigten Spielen geben wird. Um das Ganze auch gebührend zu feiern und sogar einen ersten Eindruck von den Neuheiten zu erhalten, veranstaltet Steam einmal mehr das Next Fest.

Das Next Fest fokussiert sich dabei auf das, was der Name des Events eigentlich auch schon ausdrückt: Kommende Titel. Vom 13. bis 20. Juni und damit rund sieben Tage haben alle Spieler weltweit die Gelegenheit, sich auf zahlreiche Demos und Entwicklerstreams zu stürzen. Zudem besteht auch die Möglichkeit über einen Chat direkt mit den Entwicklern zu kommunizieren.

Der Fokus liegt natürlich ganz klar auf Titel, die auf der Vertriebsplattform von Valve veröffentlicht werden und dementsprechend auch schon eine kleine Platzhalter-Seite haben. Damit fallen alle reinen Konsolenspiele schonmal aus der Liste raus.

Welche Titel letztlich alle zur Verfügung gestellt werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt. Wer das Event aber nicht verpassen möchte, der kann sich auf Steam eine Erinnerung anlegen und wird dann zum Start des großen Spektakels rechtzeitig informiert.

Was sagt ihr zum Next Fest? Klingt fast nach einer virtuellen gamescom, oder?

Quelle