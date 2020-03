Vom 3. bis zum 17. März findet im Battle Royal Shooter Apex Legends das „System Override“ Event statt, das mit neuem Content aufwartet.

Mit dabei sind unter anderem der neue, temporäre Modus „Déjà Beute“, zwei Maps und zahlreiche Cosmetics, welche ihr während des Events kostenlos freischalten könnt.

Déjà Beute bringt in einem neuen Modus einen neuen Loot-Ansatz ins Spiel. Über den Zeitraum des Events spawnen alle Gegenstände exakt an der gleichen Stelle – jede Runde. In der ersten Woche findet Déjà Beute auf World’s Edge statt, in der zweiten kehren Spieler zurück auf die Kings Canyon Karte. Wie üblich bei derartigen Modi verschwindet auch dieser nach Ablauf des Events wieder aus dem Free2Play-Shooter.

Ergänzt wird der neue Modus durch ein neues Gadget – den Evo-Schild. Evo-Schilde sind laut Entwickler „zunächst schwächer als ein gewöhnlicher Körperschild (Weiß). Fügt ihr Spielern im Laufe des Matchs Schaden zu, kann der Evo-Schild allerdings stärker als epische Körperschilde (Violett) werden. Evo-Schilde ändern abhängig vom Fortschritt ihre Farbe, sind aber leicht an ihrem typischen Leuchten zu erkennen. Da der Fortschritt außerdem von Spieler zu Spieler übertragbar ist, könnt ihr euch auf interessante Szenarien in der Spätphase eines Matchs freuen.“

Natürlich bietet das Déjà Beute-Event auch wieder zahlreiche, freischaltbare Cosmetics. Insgesamt gibt es 24 Event Cosmetics, nach deren Freischaltung ihr zur Krönung das neue Heirloom für Octane erhaltet. Nach Ablauf des Events ist dieses als Zufallsdrop in Apex Packs enthalten.

Die Entwickler überarbeiten dabei die Art und Weise, wie ihr Heirlooms erhalten könnt. Im Entwicklerblog heißt es dazu, dass Spieler „anstelle eines vollständigen Erbstück-Sets jetzt Erbstücksplitter“ erhalten. Spieler können diese Splitter dann verwenden, um ein bestimmtes Heirloom-Set freizuschalten, anstelle eines zufälligen für eine Legende, die man vielleicht gar nicht spielt. Die Splitter haben dieselbe Droprate wie im bisherigen System, d.h. Spieler haben nach 500 Apex-Packs genügend Erbstücksplitter, um im Erbstücke-Shop ein Erbstück-Set zu kaufen. Alle bestehenden Fortschritte hinsichtlich der 500 Apex-Packs werden dabei nach der Umstellung auf das neue System übernommen. Hat ein Spieler bereits alle Erbstück-Sets, erhält er keine weiteren Splitter, bis dem Spiel weitere Erbstück-Sets hinzugefügt werden.

Apex Legends ist ein Free-To-Play Battle Royal-Shooter des Entwicklerstudios Respawn Entertainment. Angekündigt am 4. Februar 2019 , erschien der Titel noch am gleichen Tag für Windows, Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: Apex Legends Website