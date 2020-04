Der Weltkriegs-Shooter Battlefield 5 nähert sich seinem finalen Update. DICE teast nun erstmals an, was Spieler erwarten können.

Senior Producer Ryan McArthur teilt in einem Blogeintrag die Pläne für ein finales Update mit den Fans. Er beginnt den Eintrag mit einem kurzen Blick auf die aktuelle Situation und ihren Herausforderungen für alle und wie die Spieler die Zeit für kreativen Community-Content nutzen.

McArthur erinnert daran, dass das aktuelle sechste Kapitel von Battlefield 5 „Into the Junge“ am 29. April endet. Für die Zukunft sei noch ein letztes großes Update geplant, welches neue Inhalte (wie auch immer diese aussehen), neue Waffen und Game Tweaks bringen soll. Derzeit viesiere man Juni für den Release des Updates an, jedoch sei aufgrund der momentanen Situation, in der alle Teammitglieder von Zuhause arbeiten, nichts in Stein gemeißelt.

Weiterhin teilt McArthur einen ersten Ausblick auf die Pläne nach dem letzten Update von Battlefield 5. So soll es neuen Content, wöchentliche Belohnungen, Events und mehr geben:

New Content: A new update will be released this summer.

A new update will be released this summer. Weekly Rewards: Following the summer update, you’ll receive Battlefield Currency or Company Coin as Weekly Rewards, giving you a chance to unlock gear you may have missed.

Following the summer update, you’ll receive Battlefield Currency or Company Coin as Weekly Rewards, giving you a chance to unlock gear you may have missed. Events and Activities: We’re also planning various weekly initiatives such as the reintroduction of #FridayNightBattlefield servers, where the community can play Battlefield V in a friendly atmosphere. Throwback Thursdays, where we’ll look to bring you together across all of our Battlefield titles are in the works, too.

We’re also planning various weekly initiatives such as the reintroduction of #FridayNightBattlefield servers, where the community can play Battlefield V in a friendly atmosphere. Throwback Thursdays, where we’ll look to bring you together across all of our Battlefield titles are in the works, too. We are continuing our work on Community Games Updates. We are committed to bringing these to the game and we’ll keep you updated on when you can expect them to start coming online.

Zudem betont der Senior Producer von DICE, dass man weiterhin täglich mit dem Kampf gegen Cheater verbringe. Details zu den Methoden dazu will er nicht mitteilen, denn je mehr man über diese verrate, desto einfacher sei es für die Cheater, sie zu umgehen. Er bitte die fairen Spieler des Titels sich weiter am Kampf gegen Cheater zu beteiligen, indem sie unfaire oder verdächtige Spieler über die Report-Funktion melden.

Battlefield V ist ein vom schwedischen Computerspielhersteller DICE entwickelter Ego-Shooter, welcher von Electronic Arts am 20. November 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde. Damit ist dieser der insgesamt 16. Teil der Battlefield-Spielreihe.