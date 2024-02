Borderlands: Der erste Trailer zum Kinofilm ist da!

Vault Hunters aufgepasst! Der erste Trailer zum Borderlands Film ist endlich veröffentlicht worden! Welche Schauspieler diesmal mit dabei sind, verraten wir euch in unserem Artikel.

Endlich ist es soweit! Nach einer enstprechenden Ankündigung und einem ersten Poster gibt es nun auch endlich den offiziellen Trailer zu dem Borderlands Kinofilm. Fast drei Minuten lang werden wir dabei in die Welt von Pandora entführt und bekommen einen ersten Geschmack davon, was alles aus dem riesigen Videospieluniversum in den Film hinein gebracht wurde.

Aber worum geht es eigentlich? Lilith (gespielt von Cate Blanchett) kehrt zu ihrem Heimatplaneten Pandora zurück, um ihre Mission zu erfüllen und die vermisste Tochter von Atlas zu finden. Da sie das jedoch nicht alleine schaffen kann, gelingt es ihr eine Allianz mit Roland (gespielt von Kevin Hart), Tiny Tina (gespielt von Ariana Greenblatt), Claptrap (gesprochen von Jack Black), Krieg (gespielt von Florian Munteanu) und Tannis (gespielt von Jamie Lee Curtis) zu schließen.

Der erste Blick in den Trailer verspricht einige Elemente, die jeder, der sich einmal in dem Universum verloren hat, schon einmal gesehen hatte. So bewegen sich die Vault Hunter mit den klassischen Pandora Fahrzeugen durch die Gegend und haben mit den Psychos und anderen gewohnten Gestalten zutun. Sogar Moxxi ist für einen kurzen Augenblick zu sehen – wer weiß also, wer vielleicht noch so alles dazu stoßen wird.

Ein paar klassische Claptrap-Situationen sind in dem Trailer auf jeden Fall schon einnmal zu finden. Wir müssen nur hoffen, dass der Film noch einige mehr zu bieten hat und wir uns neben der gewohnten Action auch auf die eine oder andere Lachnummer einstellen können.

Director des Films ist Eli Roth, welcher auch für die Screen Story verantwortlich ist und sich gemeinsam mit Joe Crombie um das Screenplay gekümmert hat. Das Team von Gearbox und 2K wurde jedoch selbstverständlich auch miteinbezogen und für die Gestaltung des Films mit dazu gezogen.

Der Film soll noch in diesem Jahr, angeblich Anfang August auf die große Leinwand kommen. Erste Reaktionen zu dem Trailer gibt es auch schon – diese fallen jedoch gar nicht einmal so positiv aus. Deswegen interessiert uns natürlich umso mehr, was ihr zu sagen habt! Lasst es uns auf jede Fall wissen!