Das ging jetzt aber früh: Activision hat bereits bestätigt, dass wir uns 2022 auf ein Call of Duty Modern Warfare 2 freuen dürfen. Zudem ist auch ein Nachfolger für Warzone in Planung.

Wir befinden uns gerade inmitten des zweiten Monats von 2022 und schon dürfen wir uns über eine neue große Ankündigung in diesem Jahr freuen. Activision gab, in ganz untypischer Manier, im Rahmen eines Investoren-Calls bekannt, dass wir uns in diesem Jahr über Call of Duty Modern Warfare 2 freuen dürfen.

Dabei soll es sich um einen Sequel handeln, welches auf dem Reboot von 2019 basiert. Daneben soll auch Warzone, der ziemlich erfolgreiche Battle Royale Modus des Franchises, einen neuen Ableger erhalten und eine ganz neue Erfahrung für die Spieler zu bieten haben.

Ganz klar im Fokus stehen unter anderem eine neue Engine, von der beide Titel profitieren sollen. Hinsichtlich Warzone 2 wird sogar von einer Evolution des Battle Royales geredet, die eine komplett neue „Spielewiese“ und Sandbox-Elemente zur Verfügung stellt. Beide Spiele sollen von Infinity Ward entwickelt werden.

Warzone 2 soll allerdings noch nicht für dieses Jahr geplant sein, sondern nachgelagert in 2023 erscheinen. Die Ankündigung von Modern Warfare 2 dürfte für manche vielleicht auch gar nicht so überraschend erscheinen, denn Gerüchte aus der Vergangenheit hatten bereits auf einen entsprechenden Release hingedeutet.

Aus rein strategischer Perspektive steht aktuell im Raum, dass Activision diese verfrühte Ankündigung getätigt hat, um auf den Aufkauf durch Microsoft zu reagieren und sicherzustellen, dass diese Aquisition keine Auswirkung auf den Entwicklungszyklus des Franchises ausüben wird.

Beide Neuigkeiten sind sicher ziemlich spannend, also warten wir einmal ab, wann die Entwickler dazu bereit sind, die ersten genauen Details zu den beiden Spielen zu veröffentlichen.

