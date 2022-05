Mit einem ersten Teaser wurde auf der offiziellen Twitter-Seite von Call of Duty das Logo zu Modern Warfare 2 enthüllt. Ob bald weitere Infos folgen?

Ein erster Teaser birgt oftmals die Hoffnung, dass es in wenigen Tagen erste Details und Neuigkeiten gibt. So sind die Erwartungen entsprechend auch ziemlich hoch, nachdem auf der offiziellen Twitter-Seite von Call of Duty ein kleines Video zu Modern Warfare 2 veröffentlicht wurde.

Das Video an sich birgt leider noch keine Einblicke in die Geschichte, das Gameplay oder Ähnlichem. Stattdessen wird damit lediglich das Logo des neusten Titels aus dem Hause Infinity Ward enthüllt. Dennoch sorgte es für einen kleinen Hype-Schub in den Kommentaren.

Gleichzeitig lassen sich in den Kommentaren aber auch viele Sorgen auffinden und Wünsche ableiten, die sich die Spieler für den neuen Ableger vorstellen. Ein Mix aus Sorge und Hoffnungen also. Mit der Enthüllung des Logos sind die Erwartungen hoch, dass es bald erste Informationen zum Spiel geben.

Da die E3 in diesem Jahr ins Wasser fällt, stünde demnach nur die gamescom 2022 zur Verfügung. Es wäre jedoch auch denkbar, wenn Activision Blizzard ein eigenes Event hochzieht oder vielleicht sogar mit Microsoft kooperiert, um erste Inhalte zu zeigen. Die Spannung steigt!

Wie gefällt euch das Logo? Freut ihr euch schon auf Modern Warfare 2?