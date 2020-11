Cyberpunk 2077 mit neuem Gameplay-Trailer

CD Projekt Red haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Außerdem gibt es noch ein Interview mit Keanu Reeves obendrauf!

Jetzt wird es wirklich langsam ernst und der Release von CD Projekt Reds neuster IP Cyberpunk 2077 rückt in greifbare Nähe. Und weil sich in der Zwischenzeit doch noch etwas mehr in dem Spiel getan hat, haben die Entwickler kürzlich auch noch einmal die Systemanforderungen angepasst.

Zusätzlich gibt es auch erste Gameplay-Beispiele auf der neuen Grafikkartengeneration von Nvidia und der Xbox Series X. Damit jedoch noch nicht genug! Denn es wurde nun auch noch ein weiterer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der erneut die Vorfreude schürt und die Spannung am Laufenden hält.

Falls ihr also noch nicht genug davon haben solltet, haben wir das besagte Video hier direkt für euch eingebunden. Schließlich handelt es sich hierbei um satte fünf Minuten! Lehnt euch also zurück und genießt die Show!

Zusätzlich gibt es auf dem YouTube-Channel des Shooters ein Video mit Keanu Reeves höchstpersönlich. In dem Interview spricht der Schauspieler über seine Erlebnisse als Charakter eines Spiels. Dazu gibt es Behind the Scenes Ausschnitte zu sehen. Wenn euch der technische Hintergrund daher interessieren sollte, solltet ihr auch einen Blick darauf werfen: