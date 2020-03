Bisher kam das postapokalyptische Szenario von The Division 2 gut ohne Zombies aus, doch das könnte sich bereits in naher Zukunft ändern.

Bisher hielt sich das Szenario von The Division 2 noch größtenteils an die Realität und es dreht sich zumindest nicht um die abwegigste Geschichte, von der wir je gehört haben. Allerdings könnte dieser bisher halbwegs realistische Fahrplan bald gebrochen werden. Denn scheinbar werden in Bälde Zombies im Rahmen eines Events beim Loot-Shooter Einzug halten. Mit der Erweiterung „Warlords of New York“ wurde ein neues Season-Modell für den Titel vorgestellt, das in Zukunft auch vermehrt auf optionale Events setzen wird. Offenbar wird es mit „Reanimated“ (zu dt. „Wiederbelebt“) eine Aktion mit Untoten geben.

Das Event soll wohl am 5. Mai 2020 starten und bis zum 11. Mai 2020 verfügbar sein. Die Infos stammen von einem Spieler, der diese auf Reddit mit der Öffentlichkeit teile. Diese sind ihm im Spiel aufgefallen und auch im offiziellen Ubisoft-Blog findet sich eine entsprechende Ankündigung wieder. Im Spiel wird das Event zumindest mit relativ eindeutigen Worten angepriesen. So wird davon gesprochen, dass Gegner eine neue Technologie gefunden haben, mit der es möglich ist, Tote wiederzubeleben. Die einzige Möglichkeit dies aufzuhalten ist es, die Gehirnfressende Meute mit Kopfschüssen zu erledigen. Bei der Teilnahme winken natürlich ein paar Belohnungen. Wenn diese Beschreibung aber nicht auf Zombies hindeutet, wissen wir auch nicht weiter. Wer keine Lust auf Begegnungen mit Untoten in The Division 2 hat, der kann das Event einfach ignorieren. Durch den Zusatz „Opt-in“ in der Beschreibung gibt es die Untoten wirklich nur für diejenigen, die aktiv beim Event mitmachen.