The Division 2: Title Update 6.1 ist online!

Seit dem 10. Dezember ist das Title Update 6.1 von The Division 2 online. Wir geben euch einen kurzen Überblick über die Inhalte.

Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, dann hoffentlich jetzt: Seit dem 10. Dezember ist das Title Update 6.1 von The Division 2 verfügbar. Dazu haben die Entwickler auf Reddit einen Post veröffentlicht, um auf die wichtigsten Neuerungen einzugehen.

Allen voran gibt es mit dem Hardcore Mode einen neuen Modus. In diesem erstellen wir einen neuen Hardcore Agenten und starten das Spiel noch einmal von ganz von vorne. Unser Erfolg hängt jedoch dann davon ab, wie gut es uns gelingt neue Wege zu finden, um dem Tod zu entkommen. Sind wir erst einmal tot, gibt es keine Möglichkeit zu respawnen und unser gesamter Fortschritt ist weg.

Für den Hardcore Modus stehen alle Aktivitäten mit Ausnahme der Conflicts zur Verfügung. Damit können wir also auch matchmaking betreiben, die Dark Zone betreten und die Operation Dark Hours spielen. Dabei werden wir immer mit anderen Hardcore Spielern in ein Match gebracht.

Passend zur kalten Jahreszeit gibt es auch noch ein Holiday Event, bei dem nicht nur Login Screen in festliche Farben geschmückt wurde. Als Spieler können wir ein Holida Care Paket aufsammeln, welches Santas Mütze und drei weitere Dinge für uns bereithält.

Außerdem gibt es Berichte von Hoarder NPCs, die in Washington D.C. mit Santa Mützen gesichtet wurden. Schlagen wir diese in die Flucht, bekommen wir die The Sleigher Tommy Gun, welche Schneebälle verschießt. Bei einem Headshot wird zusätzlich der Effekt „Verwirrung“ ausgelöst, welcher für 20 Sekunden anhält.

Zuletzt wird das fünfte Apparel Event mit 35 neuen Items eingeläutet. Dazu werden Keys benötigt, die entweder durchs Spielen oder durch Ingame-Käufe erhalten werden können. Lasst euch diese Chance also nicht entgehen!

Natürlich gibt es auch noch einige Fixes, um die sich die Entwickler gekümmert haben. Eine Auflistung aller bereits gefixten, aber auch schon bekannten Bugs findet ihr hier.

Habt ihr euch das Event schon angesehen?