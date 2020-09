Mit dem neuen PvE Modus „The Summit“ will Massive dem Looter-Shooter neues Leben einhauchen. Er orientiert sich an bereits Bewährtem.

Der Underground-Modus in im ersten Division unterhielt Spieler für hunderte Stunden. Eine derartige Aktivität fehlte dem Nachfolger The Division 2 bisher. Besitzer der „Warlords of New York“-Erweiterung können sich aber jetzt auf „The Summit“ freuen.

Der Modus nimmt das Konzept von Underground und packt es in einen Wolkenkratzer. Auf 100 Leveln könnt ihr euch gegen immer neue Wellen von Gegner durchkämpfen. Einige der Stockwerke dienen dabei als Savepoints. Anders als in Underground müsst ihr so nicht immer von vorne beginnen, sondern könnt mit einem Aufzug in eines der Checkpoint-Stockwerke fahren. Je höher ihr euch kämpft, desto schwieriger werden die Kämpfe.

Der Modus, welcher in dieser Form schon von vielen Spielern vorgeschlagen wurde – New York und Wolkenkratzer, das ergibt einfach Sinn-, soll dem Shooter neue Langzeitmotivation geben. Ob das gelingt, muss sich in Zukunt erst zeigen. Der Summit-Modus wird mit Update 11 Einzug in The Division 2 halten, ein Release-Datum hat dieses noch nicht.

Update 11 bringt aber noch zahlreiche andere Neuerungen für The Division 2. Mit dabei ist unter anderem ein Transmog-System, genannt „Appearance Mods“, welches euch ermöglicht, das Aussehen der ausgerüsteten Sets frei zu wählen. Ausnahme bilden Exotics, welche nach Meinung der Entwickler als solche immer zu erkennen sein sollen. Das System funktioniert dabei ähnlich wie in Ghost Recon Breakpoint oder Assassin’s Creed Odyssey.

Mit dabei sind außerdem drei neue Exotics, zwei neue Waffen mit mehreren benannten Varianten, ein neues Gear Set, ein neuer Skill, Änderungen am Loot und Equipment und zahlreichen Bugfixes. Die kompletten Patchnotes für Update 11 auf dem PTS findet ihr auf der offiziellen Website oder auf Reddit.

Tom Clancy’s The Division 2 ist ein Online-Action-Rollenspiel, das von Massive Entertainment entwickelt und von Ubisoft veröffentlicht wurde. Der Titel erschien im März 2019 für den PC, die Playstation 4 und die Xbox One.