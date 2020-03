Der Release von Doom Eternal steht uns kurz bevor! Aus diesem Grund haben Bethesda und id Software einen neuen Trailer veröffentlicht, der uns mit viel Bumms auf das neue Spiel vorbereitet.

Am 20. März 2020 ist es soweit, denn dann erscheint Doom Eternal auf allen gängigen Plattformen. Das bedeutet, dass wir also nur noch wenige Tagen warten müssen und vielleicht auch dann zur Abwechslung einmal an etwas anderes denken können als an den kursierenden Corona-Virus. Der neue Trailer, den Bethesda und id Software nun veröffentlicht haben, ist auch mit ordentlich Gewalt und Lautstärke produziert werden. Das sollte aber auch niemanden verwundern, denn dann hätten wir es hier auch nicht mit einem Doom Titel zutun. Die verwendete Musik tut schließlich ihr Übriges, um sich schon auf den 20. März freuen zu können.

Damit ihr für den Start von Doom Eternal mehr als gut gewappnet seid, haben die Entwickler in der Vergangenheit die Systemanforderungen für die PC-Spieler veröffentlicht. Wer eine besonders gute Performance sehen möchte, sollte an dieser Stelle aber auch mit entsprechend hohen Anforderungen rechnen. Einen Überblick über die unterschiedlichen Stufen der Systemanforderungen könnt ihr euch hier verschaffen. Der Artikel ermöglicht euch ebenso alle wichtigen Informationen zu den Download-Zeiten des Titels in Erfahrung zu bringen.

Wer jetzt noch die Gelegenheit nutzt und den Titel vorbestellt, erhält zusätzlich noch eine digitale Kopie von Doom 64. An diesem Spiel haben die Entwickler in der Vergangenheit nämlich ebenfalls gearbeitet. Außerdem dürfen wir uns bei einer Vorbestellung auch über das Rip and Tear Pack freuen, welches den Doot Revenant Skin, das Cultist Base master Level und den Throwbach Shotgun Weapon Skin beinhaltet. Schlagt also zu solange ihr noch könnt!

Freut ihr euch schon auf den Release?

