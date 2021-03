Endlich ist es soweit! Seit dem 18. März 2021 ist das DLC The Ancient Gods Part Two von Doom Eternal verfügbar! Kennt ihr schon den neuen Trailer?

Endlich ist es soweit! Nachdem Bethesda und id Software vor wenigen Tagen noch einen ersten Teaser zum neuen DLC The Ancient Gods Part Two veröffentlicht hatten, ist der vollständige Trailer zu der neuen Erweiterung von Doom Eternal mittlerweile veröffentlicht worden. Seit dem 18. März 2021 haben die Spieler außerdem auch schon die Möglichkeit sich in den letzten Kampf gegen die Hölle zu stürzen.

Das nehmen die Entwickler auch wirklich ziemlich ernst und versprechen in ihrem neusten Trailer ziemlich epische Kämpfe gegen Gottheiten sowie Unterstützung durch eine neue Waffe und durch neue Kameraden, deren Größe mehr als beeindruckend erscheint. Und natürlich wäre es kein neues Video mit unserem Slayer, wenn im Hintergrund nicht einmal mal gewaltige Musik auf unsere Ohren gedröhnt wird. Wenn das mal nicht ein ziemlich krasses Ende werden wird.

Ziemlich überraschend erfolgte mit der Veröffentlichung des Trailers auch die Ankündigung, dass die letzte Erweiterung bereits am darauffolgenden Tag verfügbar sein wird. Wer also den Season Pass besitzt, konnte sich auch schon direkt am nächsten Tag darauf stürzen. Alle anderen müssen hierfür noch einmal in die Tasche greifen.

Solltet ihr allerdings noch etwas unentschlossen darüber sein und nicht wissen, ob sich der Kauf lohnt, dann haben wir in jedem Fall unten für euch den neuen Trailer miteingebunden. Schaut ihn euch an, lasst uns gerne eure Meinung da und zieht entweder mit oder auch nicht.

Oder habt ihr euch etwa schon am vergangenen Wochenende auf die finale Schlacht gestürzt?