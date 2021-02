Auch in 2021 ist die Modding-Community von Fallout 4 weiterhin aktiv. Mit dem X12 Plasmacaster gibt’s Nachschub für Fans von Energie-Waffen.

Beim Begriff Plasma-Waffen stellen wir uns mächtige, moderne Wummen vor, wie sie etwa in DOOM, Halo oder Quake vorkommen. In Fallout 4 gleichen Plasma-Waffen allerdings eher notdürftig im Hinterhof zusammengeschraubten Spielzeug-Schrott-Kanonen. Der X12 Plasmacaster schafft hier Abhilfe.

Mit dem X12 Plasmacaster bringt Modder Utherien, in der Community auch als „TheBigLedowski“ bekannt, eine Energie-Waffe, die sich perfekt in die Welt von Fallout 4 einfügt. Der Modder verzichtet dabei auf eine eigene Quest, um den Schießprügel zu ergattern. Spieler werden stattdessen nach der Installation von einem Popup begrüßt, welches verschiedene Optione bietet, den X12 in euer Spiel einzubinden.

Das Plasma-Gewehr bietet euch eine Vielzahl an Anpassungmöglichkeiten. Mehrere verschiedene Aufsätze, welche die Waffe entweder in ein Plasma-Präzisionsgewehr, eine Plasma-Schrotflinte oder eine Gewehr mit Autoaim verwandeln, stehen zur Auswahl. Dazu kommen verschiedene Visiere und Zielfernrohre mit mehreren Modi, welche ihr über zusätzliche Hotkeys wechseln könnt. Besonderes Highlight der Mod ist ein Plasma-Granatwerfer, den ihr an der Unterseite anbringen könnt, und dessen Granaten je nach gewähltem Lauf unterschiedlich sind.

Optional downloadbare Skins runden das Erscheinungsbild des X12 Plasmacasters gelungen ab. Besonders gefällt uns die Rusty Skin, welche dem Gewehr einen abgenutzten Look verpassen, womit die Waffe noch besser in die Welt von Fallout 4 passt. Aber auch verschiedene Fraktions-Skins der bekannten Gruppierungen des Spiels sind Teil des Pakets.

Wie für eine qualitative Waffenmod Pflicht, hat auch der X12 Plasmacaster eigene Animationen für die erste und dritte Person. Mod-Autor TheBigLedowski setzt aber auch hier noch das Tüpfelchen auf das i, indem er die Waffe zusätzlich für Power Rüstungen animiert hat.

Den X12 Plasmacaster könnt ihr jetzt für euren PC von der Nexus Mods Webseite runterladen. Wir empfehlen für die Installation von Mods einen Modmanager, also entweder Vortex oder Mod Organizer 2. Einen Xbox Release der Waffe gibt es bisher nicht.

Wenn ihr Fragen zu dieser oder einer anderen Mod habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.