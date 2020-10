Eine der umfangreichsten und beliebtesten Mods für Bethesdas Fallout 4 bekommt eine Fortsetzung: Sim Settlements 2 zeigt sich in einem ersten Trailer.

Jedem Spieler, der Fallout 4 auf dem PC oder der Xbox schon einmal gemoddet hat, dürfte die Mod Sim Settlements ein Begriff sein. Die Fan-Erweiterung krempelt das Commonwealth mit einem vollständig überarbeiteten und automatisierten Siedlungsbau-System um. Das packt sie spätestens seit dem Add-On Conqueror in eine eigene Questreihe, welche teils sogar mit Missionen im Hauptspiel verbunden ist.

Der zweite Teil der Sim Settlements Mod scheint den Fokus noch mehr auf die Quests zu legen. Der erste veröffentlichte Trailer deutet zwar auch einige neue Mechaniken für das Siedlungssystem selber an, hauptsächlich sehen wir aber Szenen, die neue Charaktere und Missionen zeigen:

Für diejenigen unter euch, denen die Mod kein Begriff ist: Sim Settlements vereinfacht und automatisiert den Basen-Bau in Fallout 4. Mit insgesamt bisher drei Erweiterungen, nämlich Sim Settlements – Industrial Revolution, – Rise of the Commonwealth und Conquerer, bringt die Mod vollständige Siedlungen in euer Fallout 4, welche entweder mit oder ohne eure Mithilfe im Commonwealth wachsen.

Für jeden existieren Workshop auf der Karte fügt Sim Settlements zahlreiche, von der Community erstellte und ausgewählte Blaupausen hinzu, mit denen ihr die verschiedensten Siedlungen in euer Fallout 4 bringen könnt. Weitere Blaupausen könnt ihr auf dem PC nach Bedarf einzeln von der Nexus Seite herunterladen, die Xbox-Version stellt spezielle Bauplan-Packs zur Verfügung, um Speicherplatz zu sparen. Mit Rise of the Commonwealth und Conquerer wurden die Siedlungen zusätzlich interaktiv ins Spielgeschehen und existierende Quests eingebunden. Siedlungen existieren dementsprechend schon bei Spielbeginn und wachsen im Verlauf eurer Reise durch Boston. In Conquerer kämpfen die verschiedenen Gruppierungen der post-apokalytischen Welt um die Vorherrschaft in diesen Kolonien, ein Kampf, in welchen ihr dank der Mod aktiv eingreifen könnt.

Wann genau die Fortsezung zu Sim Settlements erscheint, ist bisher nicht bekannt, ebenso wenig wie umfangreich sie wird. Sobald es weitere Neuigkeiten zu dem Thema gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.