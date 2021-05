Ubisoft ist schon seit einigen Monaten mit der Entwicklung von Far Cry 6 beschäftigt. Nun kündigt das Unternehmen den Termin für die weltweite Gameplay-Premiere an.

Schon im vergangenen Jahr hatte Ubsioft mit Far Cry 6 den neusten Ableger des erfolgreichen Franchises vorgestellt. Diesmal entführt es uns nach Yara, welches von einem machtgierigen Präsidenten geführt wird. Einige Bewohner sind ihm dabei ein Dorn im Auge, weil sie sich den diktatorischen Verhältnissen nicht unterwerfen möchten. Und das gilt es zu beenden.

In einem ersten Story Trailer hatten wir bereits die Möglichkeit erhalten, nicht nur den Präsidenten, sondern auch den Sohn und die Unruhen in Yara zu erleben. Doch wir haben auch gelernt, dass dem Diktator jedes Mittel Recht ist, um seine Position zu bewahren und die Angst unter seinen Gegnern zu schüren. Das gilt es ein für alle mal zu beenden.

Damit wir auch endlich einmal wissen, wie sich denn der neue Ableger spielt und ob es vielleicht sogar auch noch neue Features gibt, hat Ubisoft nun mit einem kleinen Video ein Termin angeteasert, an dem wir uns auf die erste Gameplay-Premiere freuen dürfen. Wie groß diese ausfallen wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Grundsätzlich gäbe es zwei Möglichkeiten: Entweder, die Entwickler führen uns durch eines der Missionen, die sie vorab für uns gespielt haben, oder aber es erwartet uns ein Zusammenschnitt mehrerer Gameplay-Szenen, die sich etwas mit der Story vermischen.

So lange brauchen wir aber auch gar nicht mehr warten, bis die große Enthüllung erfolgt, denn am 28. Mai um 18.30 Uhr soll die Premiere genau hier stattfinden. Warten wir also einmal ab, was es dann so Schönes zu sehen geben wird!