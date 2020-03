Ghost Recon Breakpoint ist dabei, sich neu zu erfinden. Neben ersten Details zur „Ghost Experience“ sprachen die Entwickler auch über das nächste Update.

Das Title Update 2.0.0 für Ghost Recon Breakpoint ist derzeit für den 24. März vorgesehen. Das Update wurde bereits mehrfach verschoben, dennoch sollte man in Zeiten des Corona-Virus nie darauf vertrauen, dass ein Termin auch wirklich eingehalten wird.

Mit dem Update findet unter anderem die bereits im Detail vorgestellte „Ghost Experience“ ihren Weg ins Spiel. Darüber hinaus startet auch die zweite Episode „Deep State“ und damit der erste richtige DLC für Breakpoint. Die Entwickler setzen dabei anders als bei The Division 2 auf ein „buy to play“-Modell. Für Spieler, die den Jahr 1 Pass besitzen, ist Deep State kostenlos, alle anderen können die Erweiterung separat oder zusammen mit dem Jahr 1 Pass über ihre jeweilige Plattform kaufen. Dabei könnt ihr die neuen Missionen im Koop auch mit Freunden spielen, die sie nicht erworben haben – sie erhalten dann allerdings keine Missionsbelohnungen.

Teil des DLCs wird auch die neue Ingenieurs-Klasse sein und eine Anzahl an Änderungen, die von der Community gefordert wurden. Der Ingenieur verfügt über eine Verteidiger-Drohne, welche nahe Angreifer verteidigt. Außerdem teilt die Klasse erhöhten Schaden gegen Drohnen aus. Als taktische Fähigkeit kontrollieren Ingenieur-Spieler eine Munitions-Drohne, mit welcher die eigenen oder die Vorräte von Teammitgliedern aufgestockt werden können.

Ein großer Fokus der Entwickler liegt auf dem Feedback und den Wünschen der Community. Auch mit dem Update 2.0.0 finden wieder zahlreiche Forderungen der Spielerschaft ihren Weg in Ghost Recon Breakpoint.

Dazu gehören Änderungen an der Kamera, bei der ihr nun wählen könnt, ob sie im Kampf reinzoomt oder nicht. Im Shop findet ihr demnächst eine „Verkaufe alles“-Option, im Inventar eine „Zerlege alles“-Funktion. Außerdem könnt ihr Items ab dann favorisieren. Ubisoft passt zudem das Base Jumpen erneut an, um die Erfahrung für Spieler angenehmer und konsistenter zu machen. Dafür legen die Devs eigens neue Base Jump Plattformen in passenden Arealen an.

Auch der Gunsmith bekommt erste Neuerungen. So könnt ihr ab dem Update verschiedene Lauflängen auf die meisten Waffen setzen. Außdem wurde das TA31H-Optic, also das ACOG-Äquivalent in Breakpoint, zu insgesamt 27 Waffen hinzugefügt. In Zukunft will man den Gunsmith noch weiter überarbeiten, so sollen Trigger Anpassugen und andere Optionen folgen.

Zur Freude vieler und zum Leidwesen einiger wird es dafür keinen zweiten Raid in Ghost Recon Breakpoint geben. Obwohl uns der Content außerordentlich gut gefallen hat, müssen auch wir zugeben, dass er in großen Teilen der Community nicht gut ankam. Ubisoft will stattdessen der neuen Ghost Experience besondere Aufmerksamkeit widmen.

Der von vielen gefordere Offline-Modus wird ebenfalls weiterhin Wunschdenken bleiben. Die Entwickler geben an, alle Möglichkeiten geprüft, aber keinen zufriedenstellenden Weg gefunden zu haben, Ghost Recon Breakpoint offine zu machen. Dafür sei das Spiel von Grund auf zu sehr auf Online-Features hin enwickelt worden.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ist ein taktischer Open-World-Shooter, welcher von Ubisoft Paris entwickelt wird und am 4. Oktober 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erschienen ist. Es ist das elfte Spiel der Ghost-Recon-Reihe und ist ein Sequel zu Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Quelle: Ghost Recon Website