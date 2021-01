Ghost Recon Breakpoint könnt ihr dieses Wochenende kostenlos spielen – im Gepäck ein Update, ein Live-Event und Twitch Drops.

Am Dienstag erschien das erste Update für Ghost Recon Breakpoint in 2021. Ubisoft beendet damit und dem am gestrigen Donnerstag angelaufenen Live-Event „Amber Sky“ das erste Content-Jahr des taktischen Third-Person-Shooters. Angesichts des mageren Erfolgs des Titels könnte es das letzte Update gewesen sein.

Zumindest lässt Ubisoft Paris es noch einmal richtig krachen: In der Zeit vom 21. Januar bis zum 25. Januar könnt ihr das gesamte Spiel gratis zocken. Dazu gehört auch das neue Live-Event, ein Crossover mit Rainbow Six Siege, in dessen Verlauf ihr in toxischen Gaswolken verschieden Missionen erfüllen müsst, um Belohnungen freizuspielen.

Für alle Twitch-Zuschauer unter euch gibt es außerdem exklusive Twitch Drops während des Live-Events. Dafür müsst ihr nur einem der ausgewählten Streamer zuschauen. Und das Glück haben, dass die gelisteten Streamer auch wirklich online kommen und Ghost Recon Breakpoint zocken. Die Liste der Teilnehmer findet ihr auf der offiziellen Website zum Spiel.

Unser erstes Fazit zum neuen Event fällt allerdings nüchtern aus. Zwar gibt es mit dem Update wieder ein paar nette Anpassungen für den Gunsmith, und auch die Event-Missionen spielen sich ganz unterhaltsam. Allerdings lässt auch dieses Update jegliche Liebe zum Detail vermissen, den Fans der Ghost Recon Reihe eigentlich voraussetzen. Dementsprechen missmutig fallen auch die Reaktionen der Community aus. Uns würde jedenfalls nicht wundern, wenn Ubisoft Paris dem Spiel jetzt den Rücken kehrt. Vielleicht wünschen wir uns das sogar. Was das französische Studio der Franchise „angetan“ hat, schmerzt einem eingefleischten Fan doch schon sehr.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ist ein taktischer Open-World-Shooter, welcher von Ubisoft Paris entwickelt wird und am 4. Oktober 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erschienen ist. Es ist das elfte Spiel der Ghost-Recon-Reihe und ist ein Sequel zu Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.