Ubisoft verschiebt das eigentlich für diesen Mittwoch geplante Update 1.1.0 und damit auch das Terminator Event für Ghost Recon Breakpoint auf Anfang 2020.

Die Ghost Recon Entwickler von Ubisoft Paris begründen diesen Schritt mit der Qualitätssicherung. Man brauche ein wenig mehr Zeit, um dem Patch den letzten Feinschliff zu geben:

Ghosts,

In our December Update we announced that we would have our next TU, 1.1.0, live on the 18th. After careful consideration by the development team, we are choosing to delay the release of the TU until the latter half of January to ensure its quality.

Our goal is to deliver you polished content and meaningful bug fixes, to do that we need a little more time. This means that the Terminator Live Event and the fixes referenced in the monthly update will be coming to you in the new year.

We appreciate your patience and understanding as we put the final touches on TU 1.1.0.

Stattdessen gibt es diesen Mittwoch nur kleine Wartungsarbeiten, welche die Battle Rewards Punkte abschalten, welche Spieler trotz temporärer Entfernung des Battle Passes immer noch erhalten.

Die Reaktionen der Community im Forum, bei Reddit und anderen Sozialen Netzwerken fallen größtenteils negativ aus. Zwar verstehen die Fans den Gedanken hinter der Aussage. Die Spieler sind der Meinung, dass dem Spiel nicht mehr die Zeit bleibt, welche die Entwickler sich nehmen. Generell scheint es, als habe Ubisoft Paris zu viel Kredit bei den Fans verspielt. Man erwartet Ergebnisse und traut dem Studio kein Update zu, dass diese erneute Wartezeit rechtfertigen würde.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ist ein taktischer Open-World-Shooter, welcher von Ubisoft Paris entwickelt wird und am 4. Oktober 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erschienen ist. Es ist das elfte Spiel der Ghost-Recon-Reihe und ist ein Sequel zu Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Quelle: Ghost Recon Subreddit